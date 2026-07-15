Китай зупинив переговори з рф щодо нового газопроводу «Сила Сибіру-2» Сьогодні 20:23 — Світ

Переговори з Китаєм про будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру-2», що тривають понад 10 років, від якого Кремль чекає заміни втраченому європейському ринку, остаточно зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Під час останнього візиту володимира путіна до Пекіна у травні, коли очільник Кремля сподівався нарешті домовитися про будівництво нового газопроводу, китайські чиновники закликали російську делегацію більше не порушувати це питання доти, доки умови не зміняться.

Тому путін не зміг переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна підписати угоду про будівництво нового великого газопроводу «Сила Сибіру-2», який Кремль вважає критично важливим після втрати європейського ринку газу.

Китай вимагає знижки

За словами співрозмовників WSJ, Китай вимагає від Кремля суттєвого зниження вартості газу: він готовий підписати контракт на постачання лише за умови, що ціна перебуватиме на внутрішньоросійському рівні. А це близько $50 за тисячу кубометрів.

Китай і зараз закуповує газ у російського «Газпрому» зі суттєвими знижками до світових цін. Цього року він платить $258,8 за тисячу кубометрів — на 39% менше, ніж інші клієнти ($420,2). Наступного року, згідно з матеріалами Мінекономрозвитку, вартість газу для КНР знизиться до $223,9 за тисячу кубів, а знижка становитиме 34%.

Російська делегація, яка у травні їздила з путіним до Пекіна, «уперлася в стіну», кажуть джерела WSJ: Китай де-факто вимагає, щоб Москва субсидувала «Силу Сибіру-2». Йому потрібна ціна в 5 разів нижча за поточну і в 8 разів нижча, ніж у інших клієнтів «Газпрому».

До початку війни з Україною російський газ закуповувала Європа, але з того часу постачання на колись ключовий закордонний ринок «Газпрому» скоротилося до мінімуму з початку 1970-х років.

Не виключено, що Китай ніколи не підпише контракт із «Газпромом», вважає Йорг Вутке, партнер DGA Group у Вашингтоні: у світі зараз достатньо газу, а споживання газу, що імпортується в КНР, як очікується, досягне піку в середині 2030-х. «Навіщо їм пов’язувати себе зобов’язанням трубопроводом, будівництво якого займе 6 років, а потім збільшувати залежність від росії, коли вони можуть отримати газ з будь-яких інших країн?» — пояснює Вутке.

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