ЄС не надасть тимчасовий захист українцям, які не виконали військовий обов’язок Сьогодні 11:50 — Світ

Військовий квиток та закордонний паспорт України

Країни Європейського Союзу погодилися продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас до правил додали нову умову: надалі цей статус надаватимуть лише тим громадянам України, які виконують свої військові обов’язки.

Про це повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу та Європейської ради.

Найближчими тижнями Рада ЄС має офіційно затвердити рішення. Після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу воно набуде чинності наступного дня.

Захист надаватимуть — але з важливою умовою

Країни ЄС домовилися ще на один рік продовжити дію механізму тимчасового захисту для людей, які були змушені залишити Україну через повномасштабну війну. Тепер він діятиме до 4 березня 2028 року.

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Разом із продовженням тимчасового захисту країни ЄС погодили нову вимогу.

Надалі тимчасовий захист надаватимуть лише тим новим заявникам із України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства.

надаватимуть лише тим із України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства. Щоб отримати статус, нові заявники повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків. Наприклад, це може бути паспорт із відміткою про законний виїзд з України або документ у паперовій чи електронній формі, який підтверджує відстрочку, звільнення або інший законний статус щодо військового обов’язку.

Водночас ця норма не поширюватиметься на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС. Для них правила залишаються без змін.

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Які права дає тимчасовий захист

Механізм тимчасового захисту діє в ЄС із березня 2022 року. Станом на 31 травня 2026 року ним користувалися 4,38 млн українців, які виїхали через війну.

Статус дає право на законне проживання в країнах ЄС, доступ до ринку праці, житла, медичної допомоги, соціальної підтримки та освіти для дітей.

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