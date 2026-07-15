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Airbnb підвищує комісію для власників житла

Світ
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Житло, орендоване на Airbnb
Житло, орендоване на Airbnb
Airbnb змінює підхід до сервісних зборів і поступово переводить власників житла на нову модель оплати. Замість окремих комісій для господарів і гостей платформа запроваджує єдиний збір для власників. Через це багатьом доведеться переглянути вартість оренди, аби не втратити частину доходу.

Як зміняться комісії Airbnb

Раніше більшість власників житла сплачували близько 3% від суми бронювання, тоді як окремий сервісний збір оплачували гості. Тепер Airbnb переходить на іншу модель: у більшості випадків господарі сплачуватимуть єдину комісію в розмірі 15,5% від вартості бронювання.
У компанії пояснюють, що таке рішення має зробити ціни більш зрозумілими для користувачів. Під час бронювання гості одразу бачитимуть повну вартість проживання без додаткового сервісного збору.

Що це означає для власників житла

Через нову систему багатьом господарям доведеться переглянути свої тарифи. Якщо залишити ціну без змін, чистий дохід від бронювання зменшиться. За прикладом Airbnb, із бронювання на суму 100 доларів власник отримає 84,50 долара після утримання комісії.
Перехід на нову модель відбуватиметься поступово. Для господарів за межами Європейської економічної зони змінити ціни потрібно до 15 вересня, а для власників житла в межах ЄЕЗ — до 13 жовтня.
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Очікується, що нововведення вплине на ринок короткострокової оренди, адже власникам і керуючим компаніям доведеться переглянути свої тарифи, систему знижок та фінансові розрахунки.
Раніше ми повідомляли, що платформа Airbnb запровадила нову функцію «Забронюй зараз, плати пізніше», яка дає змогу резервувати помешкання без миттєвого списання коштів. Відтепер сервіс доступний користувачам у всьому світі, а не лише в США, як це було раніше.
За матеріалами:
open4business
Оренда житла
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