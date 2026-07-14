5 напрямків, які туристам радять уникати цього літа Сьогодні 21:30 — Світ

Венеція стала одним із напрямків, куди експерти радять не їхати влітку 2026 року

Під час вибору місця для відпочинку туристи зазвичай звертають увагу на погоду, ціни та пам’ятки. Водночас існують чинники, які можуть суттєво вплинути на якість поїздки — від багатогодинних черг в аеропортах до екологічних проблем, протестів або складної безпекової ситуації. Експерти туристичного видання Travel Off Path назвали популярні напрямки, які цього літа можуть принести більше розчарувань, ніж приємних вражень.

Куди не радять їхати влітку 2026 року

1. Франція, Париж

Франція, Париж

Столиця Франції опинилася у списку через проблеми з проходженням прикордонного контролю. Після запровадження нової системи в’їзду та виїзду до країн Європейського Союзу в аеропорту Шарль-де-Голль утворюються великі черги для мандрівників, які не є громадянами ЄС.

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Через біометричну перевірку пасажири змушені чекати по кілька годин. За словами туристів, лише внесення відбитків пальців і фотографії до системи інколи займає майже п’ять годин.

2. Іспанія, Пальма-де-Майорка

Іспанія, Пальма-де-Майорка

Острів Майорка цього літа залишається одним із центрів протестів проти надмірного туризму. Місцеві жителі скаржаться на переповнені пляжі, дефіцит житла та інші наслідки великого потоку відпочивальників.

На кінець липня у Пальма-де-Майорці заплановано масштабну акцію протесту. Експерти зазначають, що туристам навряд чи буде комфортно відпочивати там у цей період, адже в Іспанії є чимало інших курортів, де гостей зустрічають більш прихильно.

3. Мексика, Рів’єра-Майя

Мексика, Рів’єра-Майя

Популярні курорти Плайя-дель-Кармен і Тулум цього літа зіткнулися з масштабною проблемою — узбережжя вкрилося бурими водоростями. За даними Університету Південної Флориди, у Карибському басейні цього року зафіксували рекордний обсяг таких водоростей.

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Вони не лише ускладнюють купання, а й мають різкий неприємний запах, вкриваючи пляжі суцільним шаром. Попри те, що з узбережжя вже прибрали понад 80 тонн водоростей, ситуація суттєво не покращилася. Представники готельного бізнесу навіть закликають офіційно оголосити надзвичайну екологічну ситуацію.

Тим, хто все ж планує відпочинок у Мексиці, експерти радять звернути увагу на Канкун, де таких проблем наразі не спостерігається.

4. ОАЕ, Дубай

ОАЕ, Дубай

Через нові військові удари поблизу Ормузької протоки ситуація з безпекою в регіоні залишається нестабільною.

Експерти рекомендують поки утриматися не лише від відпочинку в Дубаї, а й від перельотів із пересадкою через це місто. Авіакомпанії виконують рейси за обмеженими маршрутами, а розклад може змінюватися в останній момент або окремі рейси можуть бути скасовані.

5. Італія, Венеція

Італія, Венеція

Венеція залишається одним із найпопулярніших туристичних міст світу, однак у розпал літнього сезону відпочинок тут може виявитися менш комфортним, ніж очікують туристи.

У пікові дні для одноденних відвідувачів діє платний вхід до історичного центру міста. Водночас вулиці, мости та канали переповнені туристами, через що романтична атмосфера Венеції майже губиться серед натовпів.

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Експерти зазначають, що найкраще знайомитися з містом у міжсезоння, коли кількість туристів значно менша.

Перед бронюванням квитків і готелю фахівці радять перевіряти актуальні рекомендації щодо безпеки та ситуації в країні, куди планується поїздка. Навіть найпопулярніші туристичні напрямки можуть тимчасово втратити свою привабливість через обставини, які не залежать від мандрівників.

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