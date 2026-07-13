ЄС планує пом’якшити новий пакет санкцій проти рф: кого приберуть зі списку Сьогодні 11:23 — Світ

Влада Болгарії виступила проти затвердження 21-го пакета санкцій Євросоюзу щодо росії

Імена очільника російської православної церкви патріарха Кирила та засновника російської нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова виключили з проєкту 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії. Такого рішення вдалося досягти після вимоги Болгарії.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

ЄС пом’якшив частину запропонованих обмежень

За даними співрозмовників видання, більшість суперечливих питань щодо нового санкційного пакета вже вдалося узгодити. Водночас частину початково запропонованих обмежень суттєво пом’якшили.

Зокрема, країни ЄС відмовилися від повної заборони на імпорт із росії тріски, минтая та деяких інших видів риби.

Читайте також ЄС готується терміново ухвалити пакет санкцій проти рф

Також держави-члени не підтримали початкову пропозицію щодо запровадження жорсткіших обмежень на імпорт російського скрапленого природного газу та танкерів, які його перевозять.

Крім того, планується суттєво звузити сферу застосування заборони на в’їзд до ЄС для російських військових.

Водночас держави-члени ЄС досягли принципової домовленості тимчасово зберегти цінову стелю на російську нафту на рівні 44,1 долара за барель.

Переговори щодо санкцій тривають

Водночас переговори щодо санкцій ще не завершені. Видання пише, що Австрія продовжує вимагати зняття санкцій та розблокування активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яку пов’язують із російським олігархом Олегом Дерипаскою. Компанія має судові претензії до дочірньої структури австрійського банку Raiffeisen на суму понад 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, влада Болгарії виступила проти затвердження 21-го пакета санкцій Євросоюзу щодо росії через намір додати до списку главу РПЦ патріарха Кирила.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що США скасували частину антиросйських санкцій. Міністерство фінансів США опублікувало список, у якому сім російських громадян, два судна та дві турецькі компанії.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.