У яких країнах Європи живе найбагатша молодь Сьогодні 16:18 — Світ

Де живе найбагатша молодь Європи, Фото: magnific

Медіанне чисте багатство молодих людей віком від 16 до 34 років у країнах єврозони становить 24,6 тис. євро. Рівень добробуту молодих європейців суттєво відрізняється залежно від країни проживання. Найбільшими статками може похвалитися молодь Мальти, Люксембургу та Бельгії, тоді як найнижчі показники зафіксовані у Фінляндії та Греції.

Про це свідчить дослідження Європейського центрального банку, пише Euronews.

Чисте багатство — це сукупна вартість майна та фінансових активів людини, зокрема нерухомості, заощаджень і інвестицій. Для аналізу використовується медіанне значення, оскільки воно краще відображає типовий рівень добробуту населення і не залежить від надзвичайно високих статків окремих заможних людей.

Де молодь накопичила найбільше статків

Медіанне чисте багатство молоді у країнах єврозони становить 24,6 тис. євро. При цьому різниця між країнами залишається дуже значною — від 5,7 тис. євро у Фінляндії до 257,5 тис. євро на Мальті.

У молодому віці накопичені статки рідко формуються виключно завдяки власним заробіткам.

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На рівень чистого багатства суттєво впливають доступність житла, можливість отримати іпотеку, допомога родини, подарунки чи спадщина, а також рівень кредитного навантаження.

Саме тому різниця між країнами пояснюється не лише економічним розвитком, а й особливостями ринку нерухомості та соціальної моделі підтримки молоді.

Лідером рейтингу стала Мальта, де медіанний чистий капітал молодих людей перевищує 257 тис. євро.

Другу сходинку посів Люксембург із результатом 135 тис. євро, а третю — Бельгія, де молоді люди мають медіанне чисте багатство на рівні 97,2 тис. євро.

До десятки країн із найзаможнішою молоддю також увійшли:

Хорватія — 82 тис. євро;

Словаччина — 74,6 тис. євро;

Естонія — 62,2 тис. євро;

Чехія — 59,9 тис. євро;

Литва — 59,6 тис. євро;

Кіпр — 55,9 тис. євро;

Італія — 53,5 тис. євро.

Де у Європі живе найбагатша молодь, Інфографіка: Euronews

Які країни опинилися серед аутсайдерів

Найменший рівень добробуту серед молоді зафіксували у Фінляндії, де медіанний чистий капітал становить лише 5,7 тис. євро.

До країн із найнижчими показниками також увійшли:

Греція — 9,9 тис. євро;

Австрія — 13,4 тис. євро;

Латвія — 16,9 тис. євро;

Німеччина — 17,6 тис. євро.

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