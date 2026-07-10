У Польщі пропонують створити нові воєводства Сьогодні 20:30 — Світ

Прапор Польщі

У Польщі пропонують провести масштабну адміністративну реформу, яка може змінити карту країни. Експерти вважають, що найбільше воєводство Польщі — Мазовецьке — стримує розвиток інших регіонів, тому пропонують створити окреме Варшавське воєводство.

Про це пише inpoland.

Варшаву пропонують виділити в окреме воєводство

Як повідомляє Rzeczpospolita, експерт Інституту Собеського Лукаш Заборовський виступив із пропозицією відокремити Варшаву разом із прилеглими повітами в окрему адміністративну одиницю — Варшавське воєводство.

Водночас для Мазовецького воєводства пропонують запровадити дві адміністративні столиці — Плоцьк і Седльце, де розміщуватимуться резиденції маршала та воєводи. Подібна модель вже діє в Любуському та Куявсько-Поморському воєводствах.

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Крім того, пропонується, щоб Радом разом із сусідніми повітами увійшов до нинішнього Свєнтокшиського воєводства, яке після реформи може отримати назву Старопольське.

Чому пропонують змінити адміністративний поділ

Наразі Мазовецьке воєводство є найбільшою столичною адміністративною одиницею Європи. Його площа становить близько 35 тис. кв. км, тоді як другий за розміром столичний регіон — італійський Лаціо — майже вдвічі менший і займає 17,2 тис. кв. км.

За словами Лукаша Заборовського, Польща є єдиною країною Європи, де столиця одночасно входить до найбільшої адміністративної одиниці як за площею, так і за чисельністю населення.

На думку автора ініціативи, створення окремого Варшавського воєводства сприятиме більш збалансованому розвитку як столиці, так і інших міст регіону, які зараз, на його думку, поступаються Варшаві в можливостях для розвитку.

Раніше ми повідомляли , що темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився. Експерти пояснюють це зниженням інфляції, обережнішою політикою роботодавців щодо витрат і змінами на ринку праці. Такі тенденції стосуються й українців, які працюють у Польщі.

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