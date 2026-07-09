МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік Сьогодні 19:00 — Світ

Світова економіка зросте лише на 3%

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік до 3,0% та попередив про ризики, пов’язані з війною на Близькому Сході, фрагментацією світової торгівлі та можливими корекціями очікувань щодо розвитку технологій штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Прогноз світового зростання

Оновлений прогноз передбачає зростання світової економіки на 3,0% у 2026 році проти 3,1%, які фонд очікував у квітні.

Водночас у 2027 році темпи економічного зростання можуть прискоритися до 3,4%. Проте цей показник все одно буде нижчим за середній рівень у 3,5%, зафіксований у 2024 та 2025 роках.

У МВФ зазначають, що світовій економіці вдалося уникнути більш різкого спаду, а попит на технології штучного інтелекту та інші інноваційні рішення частково компенсував негативний вплив скорочення постачання енергоносіїв через війну на Близькому Сході.

Інфляція

Прогноз щодо інфляції виявився менш оптимістичним. МВФ підвищив прогноз глобальної інфляції на 2026 рік на 0,3 відсоткового пункта до 4,7%. У 2027 році показник, за оцінками фонду, знизиться до 3,9%.

У фонді зазначили, що ціни на енергоносії наразі приблизно на 25% перевищують рівень, який спостерігався до початку війни на Близькому Сході, та залишатимуться підвищеними й надалі.

Прогноз базується на припущенні, що судноплавство через Ормузьку протоку почне відновлюватися із середини липня, а повернення до довоєнного рівня перевезень відбудеться до березня 2027 року. Середня ціна на нафту, закладена в прогноз МВФ, становить 89 доларів за барель.

Які ризики бачить МВФ

У фонді очікують V-подібне відновлення світової економіки після уповільнення у 2026 році. Водночас серед ключових ризиків МВФ називає можливе загострення конфлікту на Близькому Сході, що може спричинити новий сплеск цін на сировину, посилення фінансових умов та погіршення продовольчої безпеки у країнах із низькими доходами.

Ще одним ризиком у фонді називають можливу корекцію на ринку технологій штучного інтелекту. Крім того, подальше зростання цін на нафту може негативно вплинути на інфляційні очікування та фінансові ринки.

Прогнози для найбільших економік

МВФ залишив без змін прогноз зростання економіки США на 2026 рік на рівні 2,3%, а прогноз на 2027 рік підвищив до 2,2% із 2,1%.

Для країн єврозони прогноз на 2026 рік погіршили до 0,9% із 1,1%, тоді як оцінку на 2027 рік залишили на рівні 1,2%.

Прогноз зростання економіки Японії на 2026 рік знизили до 0,6%, а на 2027 рік підвищили до 0,7%.

Для Південної Кореї прогноз на 2026 рік, навпаки, підвищили на 0,7 відсоткового пункта до 2,6% завдяки високому попиту на обладнання для технологій штучного інтелекту.

Прогноз для країн із ринками, що розвиваються, та економік, що формуються, знизили до 3,8% у 2026 році, тоді як на 2027 рік його підвищили до 4,5%.

МВФ підвищив прогноз економічного зростання Китаю на 2026 рік до 4,6% після сильних результатів першого кварталу. У 2027 році економіка країни, за оцінками фонду, зросте на 4,1%.

Для Індії прогноз на 2026 рік незначно погіршили до 6,4% із 6,5%, однак прогноз на 2027 рік підвищили до 6,7%.

Найбільше погіршення прогнозу зафіксовано для регіону Близького Сходу та Центральної Азії, який найбільше постраждав від війни. Прогноз економічного зростання для регіону на 2026 рік знизили на 1,2 відсоткового пункта до 0,7%. У 2027 році МВФ очікує прискорення зростання до 6,5%.

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