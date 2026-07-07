️Україна стане однією з економік Європи, які зростають найшвидше, — МВФ Сьогодні 16:06 — Світ

Розвиток української економіки

Поки більшість європейських економік готуються до тривалого періоду повільного зростання, Україна може стати одним із головних винятків.

За прогнозом МВФ, у найближчі роки українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше за середній показник єврозони — за умови реалізації базового сценарію розвитку подій.

Про це пише Euronews

Європа зростатиме повільно

За прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ), економіка єврозони у 2027−2031 роках зростатиме в середньому лише на 1,2% на рік. Найкращий результат очікується у 2028 році — близько 1,4%.

Для всього Європейського Союзу прогноз трохи кращий — 1,4% щорічного зростання, із піком у 2028 році на рівні 1,6%.

Такі темпи значно поступаються світовим. МВФ очікує, що глобальна економіка зростатиме приблизно на 3,2% щороку, країни Азії, що розвиваються, — на 4,6%, а Індія — на 6,5%.

Причинами слабкого зростання Європи МВФ називає:

високий державний борг,

старіння населення,

низьку продуктивність праці,

високі витрати на енергоносії,

геополітичну невизначеність.

Україна — серед лідерів за темпами зростання

За прогнозом МВФ, Україна стане третьою економікою Європи із найбільш динамічним розвитком у середньостроковій перспективі.

Фонд очікує, що у 2027−2031 роках економіка країни зростатиме в середньому на 3,8% на рік, а найкращим може стати 2028 рік із показником близько 4,2%.

Водночас цей прогноз базується на припущенні, що війна поступово згасатиме, а після цього розпочнеться масштабна відбудова країни. Саме відновлення інфраструктури та інвестиції мають стати головними драйверами економічного зростання.

МВФ наголошує, що ризики залишаються дуже високими. Якщо бойові дії затягнуться, економічне зростання у 2027 році може сповільнитися приблизно до 1%.

Хто ще увійшов до числа найдинамічніших економік

Найвищі темпи економічного зростання в Європі, за оцінками МВФ, демонструватимуть невеликі країни.

Перше місце посідає Мальта , економіка якої може зростати майже на 4% щороку завдяки туризму, фінансовим послугам та онлайн-індустрії.

, економіка якої може зростати майже на 4% щороку завдяки туризму, фінансовим послугам та онлайн-індустрії. Другу позицію займає Косово , де зростання підтримуватимуть внутрішній попит, державні інвестиції та перекази трудових мігрантів.

, де зростання підтримуватимуть внутрішній попит, державні інвестиції та перекази трудових мігрантів. Третю позицію, як ми вже писали, посіла Україна .

. До п’ятірки також увійшла Сербія, де важливими чинниками стануть масштабні інфраструктурні проєкти та підготовка до Expo 2027.

Замикає п’ятірку Молдова, якій, за прогнозом МВФ" зіграють на руку такі фактори як фінансова підтримка ЄС, реформи та просування на шляху до європейської інтеграції.

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Саме ці країни, за прогнозом МВФ, зростатимуть більш ніж удвічі швидше, ніж економіка єврозони протягом найближчих п’яти років.

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