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Україна очолила рейтинг найбільш мілітаризованих економік (інфографіка)

Світ
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Долари на камуфляжі
Долари на камуфляжі
Військові бюджети зазвичай порівнюють у доларовому еквіваленті. Однак набагато показовішим є інший критерій — яку частку своєї економіки країна витрачає на оборону. Саме цей показник демонструє, наскільки великим є навантаження на державу. У 2025 році беззаперечним лідером за цим критерієм стала Україна.
Про це пише Visual Capitalist.

Україна значно випередила інші країни

За інформацією із бази даних військових витрат SIPRI, у 2025 році Україна спрямувала на оборону 39,6% свого ВВП. Це найвищий показник серед усіх країн, які увійшли до рейтингу.
Попри те, що в абсолютних цифрах українські витрати на оборону становили близько 84 млрд доларів і поступалися російським, для української економіки це набагато більше навантаження. Такий рівень витрат є прямим наслідком повномасштабної війни, яку росія веде проти України.
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Водночас ці цифри підкреслюють важливість міжнародної підтримки. Без фінансової та військової допомоги партнерів утримувати такий рівень оборонних витрат було б надзвичайно складно.

Близький Схід залишається серед лідерів за військовими витратами

Високі показники також демонструють країни Близького Сходу та Північної Африки.
Понад 3% ВВП на оборону витрачають:
  • Алжир;
  • Ізраїль;
  • Саудівська Аравія;
  • Оман;
  • Кувейт;
  • Йорданія;
  • Бахрейн.
Україна очолила рейтинг найбільш мілітаризованих економік (інфографіка)
Значною мірою такі витрати забезпечуються нафтовими доходами. Наприклад, Саудівська Аравія у 2025 році витратила на оборону 83 млрд доларів, що становить 6,5% її ВВП.
Ізраїль витрачає на військові потреби 7,8% ВВП через постійні безпекові виклики та конфлікти в регіоні. Алжир із показником 8,8% ВВП також залишається однією з найбільш мілітаризованих держав світу.

Європа збільшує оборонні бюджети

Повномасштабне вторгнення росії в Україну суттєво змінило підхід європейських країн до питань безпеки.
Одним із лідерів серед країн НАТО стала Польща, яка у 2025 році витратила на оборону 4,5% свого ВВП.
Високі показники мають і країни Балтії:
  • Латвія — 3,6% ВВП;
  • Естонія — 3,4% ВВП.
Такі витрати пояснюються близькістю до росії та посиленими ризиками для безпеки регіону.
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Схожу тенденцію демонструють і країни Північної Європи. Норвегія та Данія у 2025 році спрямували на оборону по 3,3% ВВП, що свідчить про масштабну зміну оборонної політики Європи після 2022 року.
Раніше ми повідомляли, що у 2022−2025 роках військова допомога Україні з боку іноземних партнерів становила $184,27 млрд.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕкономікаАрмія
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