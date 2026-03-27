Військова та фінансова допомога партнерів та порівняння з витратами з бюджету України, zn.ua

Оцінка внеску України та її іноземних партнерів у фінансування військових та невійськових витрат нашої країни у період 2022 — 2025 років отримує все більше значення для розуміння реальної, а не словесної підтримки.

Про це йдеться в аналітиці ibertyinstitute.org «Врятувати Україну — врятувати Захід».

У 2022−2025 роках військова допомога Україні з боку іноземних партнерів становила $184,27 млрд.

Йдеться про military allocation, тобто рішення щодо виділення військової допомоги, а не про фактично отриману Україною в даний період.

За перші чотири роки війни Україна профінансувала бюджетні витрати за статтею «оборона» на суму $223,74 млрд.

Сукупний обсяг військових видатків становить $408,01 млрд. Частка України становила 54,8%, іноземних партнерів — 45,2%. Підкреслимо, що йдеться про виділені, а не про де-факто отримані ресурси.

За 2022−2025 роки військові витрати України становили приблизно 30% ВВП. При цьому сукупні державні витрати України за чотири роки становили $567,07 млрд або 76% ВВП:

Військові — $223,74 млрд (39,5% від загальних держвитрат);

Невійськові — $343,33 млрд (60,5% загальних держвитрат).

Невоєнні витрати українського уряду:

2022 — 47,5% ВВП;

2023 — 47,3% ВВП;

2024 — 45,6% ВВП;

2025 — 44,2% ВВП.

