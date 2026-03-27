Військова та фінансова допомога партнерів та порівняння з витратами з бюджету України
Оцінка внеску України та її іноземних партнерів у фінансування військових та невійськових витрат нашої країни у період 2022 — 2025 років отримує все більше значення для розуміння реальної, а не словесної підтримки.
Про це йдеться в аналітиці ibertyinstitute.org «Врятувати Україну — врятувати Захід».
Дані щодо фінансування військових та невійськових витрат взяті за інформацією Міністерства фінансів України, а дані щодо іноземної допомоги — за даними Kiel Institute for the World Economy, які були опубліковані 11 лютого 2026 року.
У 2022−2025 роках військова допомога Україні з боку іноземних партнерів становила $184,27 млрд.
Йдеться про military allocation, тобто рішення щодо виділення військової допомоги, а не про фактично отриману Україною в даний період.
За перші чотири роки війни Україна профінансувала бюджетні витрати за статтею «оборона» на суму $223,74 млрд.
Сукупний обсяг військових видатків становить $408,01 млрд. Частка України становила 54,8%, іноземних партнерів — 45,2%. Підкреслимо, що йдеться про виділені, а не про де-факто отримані ресурси.
За 2022−2025 роки військові витрати України становили приблизно 30% ВВП. При цьому сукупні державні витрати України за чотири роки становили $567,07 млрд або 76% ВВП:
- Військові — $223,74 млрд (39,5% від загальних держвитрат);
- Невійськові — $343,33 млрд (60,5% загальних держвитрат).
Невоєнні витрати українського уряду:
- 2022 — 47,5% ВВП;
- 2023 — 47,3% ВВП;
- 2024 — 45,6% ВВП;
- 2025 — 44,2% ВВП.
