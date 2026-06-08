Середня зарплата в Україні може перевищити 44 тисячі: оновлений прогноз уряду Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Кабмін очікує збільшення загального фонду оплати праці найманих працівників

Середня заробітна плата в Україні може перевищити 44 тис. грн у 2029 році.

Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027−2029 роки».

Документ передбачає зростання ВВП, підвищення середньої заробітної плати та поступове послаблення інфляційного тиску протягом найближчих трьох років.

Як змінюватиметься зарплата в Україні

У документі передбачено два сценарії розвитку економіки. Оптимістичний варіант ґрунтується на суттєвому зниженні безпекових ризиків з 2027 року. Песимістичний сценарій, навпаки, враховує продовження російської агресії.

Згідно з макропрогнозом, середня номінальна заробітна плата українців (брутто) зростатиме за обома сценаріями, хоча темпи підвищення відрізнятимуться:

у 2027 році середня зарплата може становити 35 010 грн за умови зниження воєнних ризиків або 34 409 грн у разі продовження бойових дій;

у 2028 році показник зросте до 39 362 грн за оптимістичним сценарієм або до 38 603 грн за песимістичним;

у 2029 році середня заробітна плата може досягти 44 083 грн у разі поліпшення безпекової ситуації та 43 185 грн, якщо війна триватиме.

Водночас Кабмін очікує збільшення загального фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців. За прогнозом, у 2027 році цей показник становитиме від 3,60 до 3,65 трлн грн, а до 2029 року зросте до 3,96−4,01 трлн грн залежно від сценарію розвитку подій.

Яким бачать розвиток економіки

За базовим сценарієм, ВВП України збільшиться на 4,5% у 2027 році, на 5,3% у 2028 році та на 6,7% у 2029 році. У разі менш сприятливого розвитку подій економічне зростання становитиме 1,3%, 4,1% і 5% відповідно.

Базовий прогноз також передбачає поступове уповільнення інфляції. Очікується, що після 8,9% у 2027 році її рівень знизиться до 6,9% у 2028 році, а у 2029 році наблизиться до цільового показника в 5,1%.

Рівень безробіття у 2027 році прогнозується близько 12,7%. У 2028 році він може тимчасово зрости до 12,9%, після чого у 2029 році знову знизиться до 12,7%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на звіт Національного банку писав, що в квітні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30,5 тис. грн. У річному вимірі її номінальне зростання сягнуло 21,3%, а реальне — 11,7%. Найвищі темпи зростання зарплат зафіксовано у сфері освіти на 33,9% у річному вимірі. Порівняно з минулим роком прискорилося зростання оплати праці й в інших галузях, які переважно фінансуються з державного бюджету.

У Нацбанку також кажуть , що в Україні зберігається тенденція до зростання реальних зарплат, а рівень безробіття поступово знижуватиметься. Головною причиною такого тренду залишається дефіцит кваліфікованих працівників, через який роботодавці змушені активніше конкурувати за кадри.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.