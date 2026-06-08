Україна отримала €2,8 млрд у межах Ukraine Facility Сьогодні 15:40 — Казна та Політика

Україна вже залучила понад 29,5 млрд євро бюджетної підтримки

Україна отримала сьомий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility у розмірі 2,8 млрд євро.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти надійшли до державного бюджету після підтвердження Європейською Комісією виконання Україною кроків Плану України та фінального рішення Ради Європейського Союзу про виплату.

Кроки, які виконали раніше плану

При оцінці виконання Плану України у межах сьомого траншу вперше враховані кроки, які вдалося виконати раніше встановлених термінів.

Це стало можливим завдяки оновленій методології Європейської Комісії щодо часткових оплат у межах Ukraine Facility.

Йдеться про чотири кроки, заплановані на перший та другий квартали 2026 року:

законодавчі зміни для покращення врегулювання проблемних кредитів (крок 5.5);

затвердження Стратегії зайнятості населення (крок 7.7);

впровадження надання державної підтримки агровиробникам через Державний аграрний реєстр (крок 12.6);

запуск нормативної бази для функціонування Інтегрованої системи електронної ідентифікації відповідно до європейських вимог (крок 14.4).

Загалом у межах четвертого кварталу 2025 року Україна виконала 11 кроків Плану України, а також завершила три за попередні звітні періоди.

Реалізовані заходи охопили сфери державного управління, верховенства права, житлової політики, енергетики, регуляторного середовища, розвитку стратегічних ресурсів та кліматичної політики.

Як додали в Міністерстві фінансів, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану України, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.

«Підтримка в межах Ukraine Facility залишається одним із ключових інструментів забезпечення макрофінансової стабільності України та фінансування критично важливих видатків бюджету в умовах повномасштабної війни. Послідовне виконання Плану України демонструє нашу відданість реформам, необхідним для відновлення країни, економічного розвитку та подальшої інтеграції до Європейського Союзу», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Куди спрямують кошти

«Отримання чергового траншу в межах Ukraine Facility підтверджує, що Україна зберігає темп реформ навіть в умовах повномасштабної війни. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету та підтримку відновлення країни», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Допомога ЄС

Ukraine Facility — це безпрецедентна програма підтримки України обсягом близько 50 млрд євро, розрахована на 2024−2027 роки. Від початку її реалізації Україна вже залучила понад 29,5 млрд євро бюджетної підтримки, з яких понад 10,6 млрд євро — у 2025 році.

Європейський Союз залишається найбільшим партнером України у сфері бюджетної підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення ЄС надав Україні 73,5 млрд євро фінансової допомоги.

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