Стало відомо, на що скерують перший транш з €90 млрд Україні

ЄС може виділити перший транш уже у другому кварталі 2026
Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів українського виробництва.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на засіданні комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони 15 квітня, передає Європейська правда.

Українська оборонна продукція в пріоритеті

Перші кошти, які надійдуть на підтримку української армії в рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро, будуть витрачені на дрони виробництва України.
«На 2026 рік Україна запросила оборонну допомогу на загальну суму 28,3 мільярда євро. Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України», — повідомив Кубілюс.
Він уточнив, що щодо наступних планів постачання ЄС «очікує більшої залученості європейської оборонної промисловості».

Коли очікується фінансування

У Єврокомісії впевнені, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026.

Загальний обсяг допомоги на 2026 рік

Після того, як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти росії.
Єврокомісія пропонує надати Україні у 2026 році 45 млрд євро, з яких 16,7 млрд будуть направлені на потреби українського бюджету, а 28,3 млрд підуть на українську армію, оборону та виробництво зброї.
За матеріалами:
Європейська правда
