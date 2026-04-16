Стало відомо, на що скерують перший транш з €90 млрд Україні

ЄС може виділити перший транш уже у другому кварталі 2026

Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів українського виробництва.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на засіданні комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони 15 квітня, передає Європейська правда.

Українська оборонна продукція в пріоритеті

«На 2026 рік Україна запросила оборонну допомогу на загальну суму 28,3 мільярда євро. Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України», — повідомив Кубілюс.

Він уточнив, що щодо наступних планів постачання ЄС «очікує більшої залученості європейської оборонної промисловості».

Коли очікується фінансування

У Єврокомісії впевнені, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026.

Загальний обсяг допомоги на 2026 рік

Після того, як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти росії.

Єврокомісія пропонує надати Україні у 2026 році 45 млрд євро, з яких 16,7 млрд будуть направлені на потреби українського бюджету, а 28,3 млрд підуть на українську армію, оборону та виробництво зброї.

