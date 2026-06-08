Підвищення зарплат військовим: що пропонують Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Підвищення зарплат військовим: що пропонують

Міноборони України планує переглянути грошове забезпечення для військовослужбовців.

Так, пропонують збільшити мінімальні виплати до понад 30 тис. грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Міноборони на Комітеті Бюджету: ми маємо дефіцит певного фінансового ресурсу для грошового забезпечення. Тому в кінці року будуть знову звертатися. Але підвищення зарплат зараз буде вирішуватися за наявних ресурсів власного бюджету. Сьогодні буде завершена дискусія і представлена Уряду», — написав він.

З його слів, ті хто отримують найменше (20 тис.), мають отримувати хоча б 30+ тисяч гривень.

«Уряд працює над цим. Але так, що б це не впливало на інші тарифні розряди. Рішення має бути в найближчий час», — пише він. — Грошей в бюджеті недостатньо, тому треба підвищувати мінімальну".

«Все те що я говорив: можна придумати формулу, яким чином зараз підняти хоча б на 10 тис грн мінімальну зарплату», — резюмувава депутат.

Раніше Finance.ua писав , що у Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових.

Про це йдеться в законопроєкті Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.Про це йдеться в законопроєкті № 15245 «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових».

Що пропонують

Законопроєктом пропонується ухвалити окремий закон «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових». Документ передбачає:

грошове забезпечення військовослужбовців переглядатимуть щокварталу;

перерахунок проводитиметься з першого числа місяця, що настає після завершення кварталу;

розмір виплат збільшуватимуть на коефіцієнт, який дорівнює 150% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за попередній квартал ;

; грошове забезпечення не може бути меншим за 150% середньої зарплати в Україні за квартал, що передує виплаті.

Раніше йшлося про те, що підвищення грошового забезпечення військових можливе за умови ефективного перерозподілу ресурсів. Про це заявила економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко.

«Підвищення грошового забезпечення військових можливе, якщо ефективно переспрямувати вивільнені ресурси. Завдяки допомозі партнерів значну частину потреб у закупівлі озброєння покриє ЄС, а отже внутрішні кошти можна буде спрямувати на грошове забезпечення. Йдеться про €90 млрд допомоги на 2026−2027 роки: €60 млрд — оборонна підтримка, ще €30 млрд — бюджетна. Важливо, що ці кошти зараховуються до доходів бюджету, а не як борг. Саме тому дефіцит бюджету не зростає, а скорочується — з 18,5% до 12,1% ВВП», 一 пояснює економістка.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.