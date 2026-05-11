Чи є гроші, щоб підвищити зарплати військовим — пояснення економістки

Казна та Політика
Підвищення зарплат військовим можливе, якщо ефективно переспрямувати вивільнені ресурси
Підвищення грошового забезпечення військових можливе за умови ефективного перерозподілу ресурсів.
Про це заявила економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко.
Зазначається, що минулого тижня Кабінет Міністрів схвалив зміни до державного бюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Зокрема, уряд заклав:
  • 1,37 трлн грн на озброєння та військову техніку;
  • 174,3 млрд грн на грошове забезпечення військових;
  • 14,6 млрд грн резерву коштів на оборонні потреби.
Частину додаткового фінансування потенційно можуть спрямувати на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Звідки можуть взяти кошти

«Підвищення грошового забезпечення військових можливе, якщо ефективно переспрямувати вивільнені ресурси. Завдяки допомозі партнерів значну частину потреб у закупівлі озброєння покриє ЄС, а отже внутрішні кошти можна буде спрямувати на грошове забезпечення. Йдеться про €90 млрд допомоги на 2026−2027 роки: €60 млрд — оборонна підтримка, ще €30 млрд — бюджетна. Важливо, що ці кошти зараховуються до доходів бюджету, а не як борг. Саме тому дефіцит бюджету не зростає, а скорочується — з 18,5% до 12,1% ВВП», 一 пояснює економістка ЦЕС.
Перший транш з «військової» частини кредиту від ЄС становитиме €6 млрд і надійде не пізніше червня. Його спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.
Водночас відкритим залишається питання механізму використання цих коштів — наскільки Україна може сама визначати їхнє призначення і що тоді варто фінансувати першочергово.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в червні 2026 року в Україні стартує реформа армії і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський доручив підвищити виплати військовослужбовцям із урахуванням принципу диференціації залежно від умов служби.
Як розповів народний депутат Олексій Гончаренко, у проєктах контрактів пропонують запровадити нову матрицю виплат і грошового забезпечення. Зокрема:
  • базову щомісячну виплату для рядового складу — від 30 тис. грн;
  • щорічну винагороду за укладання контракту — 27 тис. грн;
  • щомісячну додаткову виплату за підписання контракту — 10 тис. грн;
  • виплату за взяття противника в полон — 250 тис. грн;
  • виплату за знищення противника — 25 тис. грн;
  • виплату за захоплення позицій — 40 тис. грн на день;
  • виплату за відновлення позицій — 20 тис. грн на день;
  • виплату за виконання завдань на лінії бойового зіткнення — 8,7 тис. грн на день.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БюджетЗарплатаЗСУВійськовослужбовець
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
