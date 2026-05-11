Надходження до місцевих бюджетів за 4 місяці перевищили минулорічні на понад 15%

У січні — квітні 2026 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів понад 180,6 млрд грн. Це + 15,5% до надходжень минулого року.
Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
«Сильні громади — це насамперед люди які працюють, ведуть бізнес і сплачують податки. Головне джерело наповнень місцевих бюджетів — податок на доходи фізичних осіб. Офіційна зайнятість населення та легальні зарплати принесли громадам 104,7 млрд грн (+ 19,4%)», — розповіла вона.

Джерела поповнення місцевих бюджетів:

  • єдиний податок — 31,4 млрд грн (+ 9,5%);
  • податок на майно — 20,8 млрд грн (+ 14,5%);
  • податок на прибуток підприємств — 12,3 млрд грн (+ 3,9%).
Громади також збільшують свої доходи за рахунок інших джерел.
Зокрема:
  • туристичний збір — 112 млн грн (+ 13%),
  • плата за місця для паркування транспортних засобів — 73,5 млн грн (+12,3%).
«Ці цифри — показник довіри, відповідальності та економічної стійкості. Це більше можливостей для відновлення інфраструктури, підтримки соціальних програм та стабільної роботи комунальних служб. Дякуємо кожному платнику за відповідальність та внесок у розвиток нашої держави!» — підкреслила Леся Карнаух.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиБюджет
