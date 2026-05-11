Надходження до місцевих бюджетів за 4 місяці перевищили минулорічні на понад 15%
Джерела поповнення місцевих бюджетів:
- єдиний податок — 31,4 млрд грн (+ 9,5%);
- податок на майно — 20,8 млрд грн (+ 14,5%);
- податок на прибуток підприємств — 12,3 млрд грн (+ 3,9%).
- туристичний збір — 112 млн грн (+ 13%),
- плата за місця для паркування транспортних засобів — 73,5 млн грн (+12,3%).
