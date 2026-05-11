«єВідновлення»: які результати за 3 роки (інфографіка)

За 3 роки державна програма компенсацій єВідновлення стала механізмом компенсацій та підтримкою громад та відновлення житлового сектору.

Станом на 10 травня 2026 року компенсації отримали 196 067 родин на загальну суму 89,7 мільярди гривень.

Про це повідомляє Мінрозвитку.

За пошкоджене житло — понад 138 тисяч родин на загальну суму 13,5 мільярди гривень. Загальна кількість поданих заяв за 3 роки дії програми — понад 215 тис.

Цей тип компенсацій включає дві категорії — виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій склали 70 100 гривень та 341 300 гривень відповідно.

Понад 56 тисяч родин отримали сертифікати для придбання житла на загальну суму 74,9 мільярдів гривень. Кількість поданих заяв цієї категорії за 3 роки — понад 136 тис.

При цьому вже придбали нове житло понад 31 300 тисяч сімей. З них понад 11 тисяч — родини внутрішньо переміщених осіб. На початку року на напрямок компенсацій для ВПО уряд окремо перерозподілив 15 мільярдів гривень.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Вони стартували на початку 2025 року. Кошти першого траншу отримали 794 родини на загальну суму 951,6 млн гривень. А також 336 родини вже отримали кошти другого траншу на загальну суму 420,6 млн грн.

З 1 грудня 2025 року запроваджений компонент «Житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій». На першому етапі цей механізм охоплює ВПО, які виїхали з ТОТ і мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. Саме ці люди можуть отримати житловий ваучер на суму 2 млн грн на придбання власного житла.

Загалом за цим компонентом програми надійшло понад 38 тисяч заяв, з яких більше 28 тисяч вже затверджені комісіямі на місцях.

Раніше Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році. Цей матеріал створено в межах проєкту з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

