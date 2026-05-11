Коли в Україні завершать ремонти на дорогах загального користування — відповідь Свириденко

Казна та Політика
169
В Україні до 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування.
Про це повідомила у Телеграмі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Очікуваний план — 10 мільйонів м² дорожнього покриття. Пріоритет — дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації й роботи громад. Станом на початок травня вже завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах», — сказала Свириденко.
Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення, роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 кілометрів.
«Окремий фокус — місцеві дороги. Для їх ремонту уряд зі свого боку додатково спрямує ₴3,5 мільярда», — додала Свириденко.
Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що в Україні стартували поточні ремонти автодоріг загального користування. За її словами, зараз виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів.
