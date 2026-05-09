0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінилися касові обороти банків у І кварталі

Казна та Політика
24
За І квартал 2026 року обсяги касових оборотів банків збільшилися
За І квартал 2026 року обсяги касових оборотів банків збільшилися
За І квартал 2026 року обсяги касових оборотів банків збільшилися. Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень — березень цього року становив 749,8 млрд грн. Це на 5,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Націоналнього банку України.
Видача готівки з кас банків за цей період була дещо меншою від надходжень та становила 747,5 млрд грн. Водночас вона збільшилася на 6,3% порівняно з І кварталом 2025 року.
Збільшення обсягів надходжень готівки до кас банків зумовлено, зокрема підвищенням заробітних плат у бюджетній сфері та пенсій (у березні 2026 року), поліпшенням економічної активності в березні завдяки стабілізації енергосистеми та сталому внутрішньому споживчому попиту
— йдеться у повідомленні.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків у І кварталі 2026 року вплинули ризики, пов’язані з посиленням інтенсивності повітряних атак, продовженням руйнування енергетичної та іншої інфраструктури, тривалими відключеннями електроенергії тощо.
Традиційно в І кварталі 2026 року найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):
  • операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 86%;
  • придбання іноземної валюти в клієнтів — 4,1%;
  • підкріплення операторів поштового зв’язку — 3,4%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були (% від загального обсягу надходжень):
  • торговельна виручка — 30,3%;
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток — 27%;
  • надходження від продажу іноземної валюти — 17,8%;
  • виручка від усіх видів послуг — 12,1%.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems