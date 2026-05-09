Як змінилися касові обороти банків у І кварталі

За І квартал 2026 року обсяги касових оборотів банків збільшилися. Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень — березень цього року становив 749,8 млрд грн. Це на 5,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Націоналнього банку України.

Видача готівки з кас банків за цей період була дещо меншою від надходжень та становила 747,5 млрд грн. Водночас вона збільшилася на 6,3% порівняно з І кварталом 2025 року.

Збільшення обсягів надходжень готівки до кас банків зумовлено, зокрема підвищенням заробітних плат у бюджетній сфері та пенсій (у березні 2026 року), поліпшенням економічної активності в березні завдяки стабілізації енергосистеми та сталому внутрішньому споживчому попиту — йдеться у повідомленні.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків у І кварталі 2026 року вплинули ризики, пов’язані з посиленням інтенсивності повітряних атак, продовженням руйнування енергетичної та іншої інфраструктури, тривалими відключеннями електроенергії тощо.

Традиційно в І кварталі 2026 року найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):

операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 86%;

придбання іноземної валюти в клієнтів — 4,1%;

підкріплення операторів поштового зв’язку — 3,4%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка — 30,3%;

операції клієнтів з використанням платіжних карток — 27%;

надходження від продажу іноземної валюти — 17,8%;

виручка від усіх видів послуг — 12,1%.

