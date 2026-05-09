Як змінилися касові обороти банків у І кварталі

За І квартал 2026 року обсяги касових оборотів банків збільшилися. Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень — березень цього року становив 749,8 млрд грн. Це на 5,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Націоналнього банку України.
Видача готівки з кас банків за цей період була дещо меншою від надходжень та становила 747,5 млрд грн. Водночас вона збільшилася на 6,3% порівняно з І кварталом 2025 року.
Збільшення обсягів надходжень готівки до кас банків зумовлено, зокрема підвищенням заробітних плат у бюджетній сфері та пенсій (у березні 2026 року), поліпшенням економічної активності в березні завдяки стабілізації енергосистеми та сталому внутрішньому споживчому попиту
— йдеться у повідомленні.
Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків у І кварталі 2026 року вплинули ризики, пов’язані з посиленням інтенсивності повітряних атак, продовженням руйнування енергетичної та іншої інфраструктури, тривалими відключеннями електроенергії тощо.
Традиційно в І кварталі 2026 року найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):
операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 86%;
придбання іноземної валюти в клієнтів — 4,1%;
підкріплення операторів поштового зв’язку — 3,4%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були (% від загального обсягу надходжень):
торговельна виручка — 30,3%;
операції клієнтів з використанням платіжних карток — 27%;