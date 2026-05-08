Азербайджан та Україна вперше запустять цифрові дозволи на вантажні перевезення Сьогодні 12:12 — Казна та Політика

Азербайджан та Україна вперше запустять цифрові дозволи на вантажні перевезення

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба і міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв підписали меморандум про впровадження електронного дозволу (e-Permit) на вантажні перевезення.

Про це Кулеба повідомив у Телеграмі.

Підписання відбулось під час двосторонньої зустрічі Кулеби і Набієва в межах саміту Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу.

«Один із ключових результатів — підписання меморандуму про впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення e-Permit», — зазначив Кулеба.

Азербайджан став першою країною, з якою Україна запустить цифрові дозволи. Це перехід від паперової бюрократії до швидких і зрозумілих цифрових рішень для перевізників.

«Розпочинаємо розробку системи e-Permit за підтримки GIZ. Плануємо, що електронні дозволи запрацюють вже до кінця року», — поінформував Кулеба.

Окремо сторони говорили про розвиток Середнього (Транскаспійського) коридору та роль України у новій логістичній архітектурі між Азією та Європою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.