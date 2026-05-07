Мікрогранти для малого бізнесу від держави зростуть до 1,5 млн грн

Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника.

З 1 вересня 2026 року програма «Власна Справа» працюватиме за новою моделлю.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць — збільшили мікрогранти до 300−500 тисяч грн залежно від кількості робочих місць, для молоді — до 200 тисяч грн на старт бізнесу, — зазначила очільниця уряду. — Працюємо, щоб можливості відкрити власний бізнес були доступні у громадах по всій країні».

Розмір грантів

Це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців:

на старт бізнесу — від 100 до 300 тисяч грн (з можливістю збільшення до 500 тисяч грн);

на масштабування — від 500 тисяч до 1,5 млн грн (з можливістю збільшення до 2,5 млн грн).

Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва.

Результати політики «Зроблено в Україні»

У межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли понад 34 тисячам українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6,8 млрд грн в економіку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що сьогодні в Україні діють десятки програм — від мікрогрантів для старту власної справи до мільйонних інвестицій у виробництво, інновації та ветеранський бізнес. Ми зібрали актуальні грантові можливості для бізнесу та ветеранів із поясненням сум, умов і практичних нюансів подавання заявок.

26 лютого виповнилося два роки з моменту старту політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». У 2024 році програми політики забезпечили 0,64% додаткового зростання ВВП, а за підсумками 2025 року цей внесок зріс до 0,95%. У грошах програми за два роки забезпечили 226,2 млрд грн додаткового ВВП.

