У Польщі з’явиться новий формат підтримки для пенсіонерів

У польському уряді пояснюють, що нова система має допомогти літнім людям довше залишатися вдома та не потребувати переїзду до стаціонарних закладів догляду. Водночас це повинно знизити навантаження на соціальні та медичні установи.
Окремо проєкт передбачає кращу взаємодію між соціальними службами та системою охорони здоров’я. Ініціативу реалізують у межах Національного плану відновлення Польщі (KPO).
Новий механізм підтримки впроваджуватимуть поетапно. Спочатку програму запустять у муніципалітетах, де зараз бракує державних послуг догляду за людьми похилого віку.
Раніше влада розглядала іншу модель допомоги — щомісячні виплати до 2150 злотих для людей старше 75 років. Однак згодом уряд відмовився від цієї ідеї та вирішив зробити акцент саме на адресних соціальних послугах, а не на прямій фінансовій підтримці.