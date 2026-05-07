У Польщі з’явиться новий формат підтримки для пенсіонерів Сьогодні 15:49 — Особисті фінанси

Пенсіонери

У Польщі запроваджують новий формат підтримки для людей похилого віку — спеціальний «ваучер», який покриватиме базові послуги догляду.

Про це пише inpoland

Що передбачено

Грошових виплат програма не передбачає: допомога надаватиметься у вигляді конкретних сервісів для щоденного життя.

Скористатися програмою зможуть громадяни віком від 65 років, якщо їхній середньомісячний дохід за останні три місяці не перевищує 3410 злотих.

Ваучер охоплюватиме:

допомогу з одягом,

приготуванням їжі,

прибиранням,

супровід до лікарень та інших медичних закладів,

а також підтримку соціальної активності.

Допомога замість грошових виплат

У польському уряді пояснюють, що нова система має допомогти літнім людям довше залишатися вдома та не потребувати переїзду до стаціонарних закладів догляду. Водночас це повинно знизити навантаження на соціальні та медичні установи.

Окремо проєкт передбачає кращу взаємодію між соціальними службами та системою охорони здоров’я. Ініціативу реалізують у межах Національного плану відновлення Польщі (KPO).

Читайте також У Польщі готують нові правила мінімальної зарплати — які будуть суми

Програму запускатимуть поступово

Новий механізм підтримки впроваджуватимуть поетапно. Спочатку програму запустять у муніципалітетах, де зараз бракує державних послуг догляду за людьми похилого віку.

Раніше влада розглядала іншу модель допомоги — щомісячні виплати до 2150 злотих для людей старше 75 років. Однак згодом уряд відмовився від цієї ідеї та вирішив зробити акцент саме на адресних соціальних послугах, а не на прямій фінансовій підтримці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.