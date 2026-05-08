Кабмін спростив проживання в Україні іноземців, які служать в ЗСУ Сьогодні 14:24 — Казна та Політика

Постановою уряду передбачено нові правила оформлення посвідки на тимчасове проживання

Міністерство внутрішніх справ України оновило правила перебування та оформлення документів для іноземців, які планують підписати контракт на військову службу або вже долучилися до захисту України.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Іноземцям дозволять перебувати в Україні з простроченими документами

Постановою уряду передбачено нові правила оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, які проходять службу в Національній гвардії, Збройних силах України або Державній спеціальній службі транспорту.

Також для тих, хто лише планує укласти контракт, запровадили можливість легально перебувати в Україні навіть у разі прострочених документів або неможливості їх оновлення з об’єктивних причин.

Зокрема, це стосується випадків, коли для оновлення документів необхідно звертатися до держави-агресора.

Порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання

Скасовується вимога щодо місця проживання

Окрім цього, для іноземців, які проходять службу, скасовується обов’язок декларувати місце проживання.

У МВС пояснили це тим, що фактично місцем перебування військовослужбовців є території, де вони виконують бойові завдання.

Перелік необхідних документів

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що президент Володимир Зеленський підписав закон № 4730-IX, який гарантує отримання посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, які проходять службу у Збройних силах України. Документ передбачає оформлення посвідки на весь період дії контракту та ще на три місяці після закінчення контракту.

Раніше законодавство дозволяло таким військовослужбовцям перебувати в Україні на законних підставах під час служби та протягом трьох місяців після її завершення. Військово-облікові документи фактично прирівнювалися до посвідки на тимчасове проживання.

Також ми писали , що в Україні до кінця травня планують розробити механізм створення єдиного центру із залучення іноземців до військової служби. «Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян», — зазначив голова Офісу президента Кирило Буданов.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.