0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Військові-іноземці отримуватимуть посвідки на тимчасове проживання: підписано закон

Казна та Політика
20
Для іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт до набрання чинності законом, передбачено перехідний період.
Для іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт до набрання чинності законом, передбачено перехідний період.
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4730-IX, який гарантує отримання посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, які проходять службу у Збройних силах України.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Що передбачає новий закон

Документ передбачає оформлення посвідки на весь період дії контракту та ще на три місяці після закінчення контракту.
Закон набирає чинності через місяць після офіційного опублікування. Після цього військові-іноземці та особи без громадянства повинні подати документи для оформлення посвідки протягом шести місяців.
Раніше законодавство дозволяло таким військовослужбовцям перебувати в Україні на законних підставах під час служби та протягом трьох місяців після її завершення. Військово-облікові документи фактично прирівнювалися до посвідки на тимчасове проживання.
Читайте також
Водночас на практиці військові стикалися з труднощами під час підтвердження законності перебування в Україні або отримання адміністративних і соціальних послуг, де вимагалася саме посвідка. Новий закон має спростити доступ до таких процедур.

Кого стосуються нові правила

Зміни до закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачають, що посвідки видаватимуть іноземцям та особам без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби у:
  • Збройних Силах України;
  • Національній гвардії України;
  • Державній спеціальній службі транспорту.
Посвідка видаватиметься на строк дії контракту та на три місяці після його припинення, за винятком випадків, визначених законом. Також встановлено перелік документів, необхідних для її оформлення.

Перехідний період

Для іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт до набрання чинності законом, передбачено перехідний період. Вони зможуть подати документи на оформлення посвідки протягом шести місяців із дня набуття чинності законом.
Крім того, змінами до законодавства скорочено строк набрання чинності пов’язаними нормами щодо реалізації права на набуття та збереження громадянства України до трьох місяців.

Соціальні гарантії

Закон також уточнює положення закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Його дія загалом не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу.
Водночас для цієї категорії зберігаються норми щодо грошового забезпечення, медичного обслуговування та надання відпусток.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗСУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems