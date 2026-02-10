Військові-іноземці отримуватимуть посвідки на тимчасове проживання: підписано закон Сьогодні 08:34 — Казна та Політика

Для іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт до набрання чинності законом, передбачено перехідний період.

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4730-IX, який гарантує отримання посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, які проходять службу у Збройних силах України.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Що передбачає новий закон

Документ передбачає оформлення посвідки на весь період дії контракту та ще на три місяці після закінчення контракту.

Закон набирає чинності через місяць після офіційного опублікування. Після цього військові-іноземці та особи без громадянства повинні подати документи для оформлення посвідки протягом шести місяців.

Раніше законодавство дозволяло таким військовослужбовцям перебувати в Україні на законних підставах під час служби та протягом трьох місяців після її завершення. Військово-облікові документи фактично прирівнювалися до посвідки на тимчасове проживання.

Водночас на практиці військові стикалися з труднощами під час підтвердження законності перебування в Україні або отримання адміністративних і соціальних послуг, де вимагалася саме посвідка. Новий закон має спростити доступ до таких процедур.

Кого стосуються нові правила

Зміни до закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачають, що посвідки видаватимуть іноземцям та особам без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби у:

Збройних Силах України;

Національній гвардії України;

Державній спеціальній службі транспорту.

Посвідка видаватиметься на строк дії контракту та на три місяці після його припинення, за винятком випадків, визначених законом. Також встановлено перелік документів, необхідних для її оформлення.

Перехідний період

Для іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт до набрання чинності законом, передбачено перехідний період. Вони зможуть подати документи на оформлення посвідки протягом шести місяців із дня набуття чинності законом.

Крім того, змінами до законодавства скорочено строк набрання чинності пов’язаними нормами щодо реалізації права на набуття та збереження громадянства України до трьох місяців.

Соціальні гарантії

Закон також уточнює положення закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Його дія загалом не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу.

Водночас для цієї категорії зберігаються норми щодо грошового забезпечення, медичного обслуговування та надання відпусток.

