Що Україна найактивніше продавала за кордон у 2025 році

До списку найбільш прибуткових категорій українського агроекспорту у 2025 році увійшли олія соняшникова, кукурудза, пшениця, соєві боби та м’ясо птиці.

Про це повідомила керівниця аналітичного відділу Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Світлана Литвин.

За її словами, трійка лідерів експорту за рік не змінилася, проте всередині п’ятірки відбулися ротації.

Зокрема, соя піднялася на четверту сходинку, хоча її виторг залишився на рівні минулого року. Натомість ріпак вибув із рейтингу через скорочення валютних надходжень.

Результати експортної виручки за 2025 рік

Олія соняшникова — 5,2 млрд дол. (23% від загального експорту);

Кукурудза — 3,9 млрд дол. (17%);

Пшениця — 3,0 млрд дол. (13%);

Соєві боби — 1,3 млрд дол. (6%) — піднялися з 5-го на 4-те місце;

М’ясо птиці — 1,1 млрд дол. (5%).

Географія експорту

Найбільшим покупцем української продукції АПК залишаються країни ЄС. Проте у 2025 році спостерігається скорочення частки експорту в цей регіон через запровадження торгівельних змін з ЄС — повернення торгових квот та мит.

Якщо в 2024 році частка країн ЄС в українському експорті становила 52%, то за попередніми оцінками в 2025 році — 49%.

Зросла частка країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, але зменшилась в Азію (в основному через мінімальний експорт до Китаю).

