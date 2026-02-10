0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що Україна найактивніше продавала за кордон у 2025 році

Казна та Політика
16
Найбільшим покупцем української продукції АПК залишаються країни ЄС.
Найбільшим покупцем української продукції АПК залишаються країни ЄС.
До списку найбільш прибуткових категорій українського агроекспорту у 2025 році увійшли олія соняшникова, кукурудза, пшениця, соєві боби та м’ясо птиці.
Про це повідомила керівниця аналітичного відділу Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Світлана Литвин.
За її словами, трійка лідерів експорту за рік не змінилася, проте всередині п’ятірки відбулися ротації.
Зокрема, соя піднялася на четверту сходинку, хоча її виторг залишився на рівні минулого року. Натомість ріпак вибув із рейтингу через скорочення валютних надходжень.

Результати експортної виручки за 2025 рік

  • Олія соняшникова — 5,2 млрд дол. (23% від загального експорту);
  • Кукурудза — 3,9 млрд дол. (17%);
  • Пшениця — 3,0 млрд дол. (13%);
  • Соєві боби — 1,3 млрд дол. (6%) — піднялися з 5-го на 4-те місце;
  • М’ясо птиці — 1,1 млрд дол. (5%).

Географія експорту

Найбільшим покупцем української продукції АПК залишаються країни ЄС. Проте у 2025 році спостерігається скорочення частки експорту в цей регіон через запровадження торгівельних змін з ЄС — повернення торгових квот та мит.
Якщо в 2024 році частка країн ЄС в українському експорті становила 52%, то за попередніми оцінками в 2025 році — 49%.
Зросла частка країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, але зменшилась в Азію (в основному через мінімальний експорт до Китаю).
За матеріалами:
Діло
ЕкспортАгроринок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems