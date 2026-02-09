Кількість резидентів Дія. City перевищила 3700: які напрями зростають найшвидше
Кількість резидентів правового та податкового простору Дія. City перевищила 3 700 компаній. Лише за останній рік до нього приєдналися понад 1 800 нових бізнесів, що працюють у сферах від FinTech і GameDev до штучного інтелекту, оборонних технологій і Blockchain. За весь час існування резиденти сплатили близько 65 млрд грн податків.
Дія. City — це унікальний податковий та правовий простір, який запустили в лютому 2022 року. Він допомагає технологічним бізнесам розвиватися й масштабуватися в Україні.
Компанії-резиденти простору можуть користуватися:
- нижчими податковими ставками;
- інструментами для залучення венчурних інвестицій;
- можливостями для побудови корпоративної структури компанії.
Моделі роботи компаній
За форматом діяльності резиденти розподіляються так:
- 65% — сервісні компанії (розробка рішень під клієнтів);
- 28% — продуктові (створюють власні програмні продукти для користувачів);
- 7% — гібридні (поєднують обидва підходи).
Ключові технологічні напрями
Серед компаній-резидентів — як лідери галузі, так і перспективні стартапи, що працюють над інноваційними рішеннями у таких сферах:
DefenseTech. Приблизно 500 резидентів Дія. City створюють технології для безпеки і оборони. Приблизно 50% з цих компаній спеціалізуються на безпілотних технологіях, решта — на суміжних напрямах — навігації, системах зв’язку, РЕБ, роботизованих системах тощо.
Резидентами простору є як стартапи, так і топові українські та міжнародні розробники — Buntar Aerospace, Roboneers, Ailand Systems, Jupiter Aircraft, ATN Corporation, Quantum Systems, ARX Robotic, Auterion тощо.
ШІ. Близько 200 компаній у просторі працюють у сфері ШІ. Вони створюють інструменти для автоматизації та аналізу даних, якими користуються мільйони людей.
Такі бізнеси часто працюють на перетині кількох галузей — EdTech, маркетингу, медіа, аналізу корпоративних даних тощо. Серед них, зокрема, Grammarly, Reface, Preply, Respeecher, DataRobot тощо.
R&D в Дія.Сіty. Зараз у просторі працюють близько 200 компаній, які займаються розробкою інноваційних R&D. Це, зокрема, Melexis, Samsung R&D Institute Ukraine, Autonomous Engineering R&D Ukraine, Infinity Technologies тощо.
Дія. Сіty також обирають компанії, які виготовляють напівпровідники, — Melexis, Infineon Technologies, Jabil, Renesas Electronics тощо.
ВІМ-технології. У серпні 2025 року уряд підтримав ініціативу про розширення переліку видів діяльності в Дія. Сіty на цифрове моделювання будівель та обробку аудіовізуальних творів. Станом на сьогодні вже близько 20 компаній, які займаються розробкою і впровадженням ВІМ-технологій, є частиною простору.
HealthTech & Wellness. Приблизно 80 резидентів Дія. City працюють у сфері HealthTech & Wellness. Ці компанії створюють біонічні протези, інноваційні продукти та сервіси для охорони здоров’я та добробуту людей. Серед них: Esper Bionics, Aether Biomedical, tаblеtkі. uа, Liki24, Elomia Health, VRNOW тощо.
AgriTech. Серед резидентів простору 30+ компаній, що створюють продукти і сервіси для агропромислової галузі, а також технологічні підрозділи відомих українських агробізнесів. Зокрема, KERNEL, МХП, AgriChain, Syngenta Global, Nebula Digital, SeeTree тощо.
Business productivity software. Одна з найпопулярніших ніш серед резидентів простору — створення сервісних рішень, які допомагають бізнесу працювати ефективніше, швидше й зручніше. Близько 350 резидентів працюють за цим напрямом. Серед них, зокрема, SoftServe, Intellias, N-iX, Luxoft, Uspacy тощо.
Інше. Окрім ключових технологічних ніш, у Дія. City також працюють компанії, які розвивають FinTech, GameDev, EdTech, EnergyTech, E-commerce/Retail, GovTech, створюють VR-продукти, Blockchain і Web3-рішення, працюють у сфері Cloud Infrastructure & Hosting Services, MediaTech та Audiovisual production, займаються робототехнікою, хардверними розробками та іншими напрямами.
