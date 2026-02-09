Україна відкриває експорт зброї. У Європі запрацюють 10 центрів
Україна відкриває можливості для експорту зброї. Паралельно у 2026 році в Європі запрацюють десять експортних центрів, а вже в середині лютого очікується готовність першого українського дрона, виготовленого на виробничій лінії в Німеччині.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Виробництво українських дронів за кордоном
За словами глави держави, протягом 2026 року буде створено десять українських експортних представництв у країнах Європи, зокрема в Балтійському регіоні та країнах Північної Європи.
У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", — повідомив Зеленський.
За словами президента, сучасна система безпеки Європи базується на технологіях і безпілотних системах.
«Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки», — пояснив він.
Авіація — один із перспективних напрямків для інвестування в Україну
«Ми технологічні, дуже. У нас на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40−50 — топи. Усі хочуть інвестувати. Цей, 2026 рік буде роком інвестицій у наші технології. Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні», — додав Зеленський.
