Україна, Світовий банк, Японія та Канада підписали угоду на $691 мільйон

Казна та Політика
40
Підписантом грантової угоди від України виступив Міністр фінансів України Сергій Марченко, від Світового банку - Регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом.
Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування на загальну суму $690,8 млн Кошти залучено в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Вдячний Світовому банку, а також урядам Японії та Канади за надану грантову підтримку. Ці кошти дозволять збільшити доходи загального фонду державного бюджету та зменшити потребу в зовнішніх запозиченнях. Водночас вони сприятимуть посиленню макрофінансової стабільності й зниженню боргового навантаження, забезпечуючи своєчасні соціальні виплати та безперебійну роботу державних інституцій», — прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Частина механізму G7 на $50 млрд

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 обсягом $50 млрд. Це — останній транш від Канади в межах інструменту, та перший від Японії.
Залучене грантове фінансування надійде до загального фонду Державного бюджету України найближчим часом.

На що спрямують фінансування

Кошти будуть спрямовані на відшкодування ключових видатків держави, зокрема, на відшкодування пенсійних виплат та реалізацію програм державної соціальної допомоги, зокрема, на житлово-комунальні субсидії.
Грантові кошти будуть надані за рахунок внесків міжнародних партнерів:
  • $544 млн — внесок Уряду Японії;
  • $146 млн — внесок Канади;
  • $0,8 млн — кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту Peace in Ukraine.

Обсяг підтримки в межах проєкту Peace in Ukraine

Проєкт реалізується з червня 2022 року у відповідь на повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України та спрямований на забезпечення безперервного виконання ключових державних функцій на національному й регіональному рівнях в умовах воєнного стану.
Загальний обсяг фінансування, залученого в межах проєкту, після отримання цього гранту досягне $51,7 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
МінфінБюджетФінансова допомога
