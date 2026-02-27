В НБУ повідомили, як зміниться 100-гривнева купюра
У 2026 році Національний банк України планує випустити оновлену купюру номіналом в 100 гривень.
Про це повідомляється в заяві директора Департаменту грошового обігу НБУ Олега Проходи в ефірі телемарафону.
За його словами, ще в серпні 2024 року НБУ почав випуск модифікованих банкнот. Вони мають доповнений дизайн — на банкнотах розмістили гасло сучасної України «Слава Україні! Героям слава!»
«В обіг ввели банкноти номіналом 50 гривень, 500 гривень, 1000 гривень. Минулого року з’явились модифіковані банкноти 20 гривень, а відучора, з 25 лютого, в межах планового випуску ми випустили 200 гривень модифікованих з цим гаслом», — зазначив він.
Разом із тим, додав Прохода, інші елементи дизайну та захисту банкнот не змінилися. Також залишилися незмінними описи та зображення.
«До речі, незабаром ми завершимо цей процес і випустимо в обіг і модифіковані 100 гривень в цьому році. Про це повідомимо додатково», — зазначив посадовець.
Також, за словами Проходи, НБУ вивчає та впроваджує світовий досвід з питань розроблення дизайну та захисту. Деякі рішення вже з’являються на банкнотах.
«До речі, модифіковані банкноти номіналом 20 та 50 гривень, які перебувають в обігу, ми залокували, тобто вони вже будуть слугувати довше і в обіу будуть перебувати довше», — запевнив він.
