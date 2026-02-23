0 800 307 555
Казна та Політика
112
НБУ вводить в обіг нову банкноту 200 гривень
Національний банк України в межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 гривень розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям слава!».
Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.
Національний банк із 25 лютого 2026 року розпочне видачу цих модифікованих банкнот банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.
Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.
Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.
Нагадаємо, у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот національної валюти, доповнивши дизайн гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям слава!»
У обіг уже введенні модифіковані банкноти:
  • з 08 серпня 2024 року — номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року — номіналом 50 гривень;
  • із 21 серпня 2025 року — номіналом 20 гривень.
Про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 100 гривень повідомлятиметься додатково.
