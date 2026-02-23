0 800 307 555
Бізнес може зекономити 600 млн грн щороку завдяки проєкту «єЧек» — Мінекономіки

Казна та Політика
Паперові чеки поступово зникатимуть
В Україні щороку формується 9,49 млрд фіскальних чеків. Із зростанням частки безготівкових розрахунків ця цифра продовжує збільшуватися, що означає мільярди паперових носіїв і значні витрати бізнесу. Завдяки впровадженню цифрового сервісу «єЧек» український бізнес щороку зможе економити близько 600 млн грн
Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Циборт, передає пресслужба міністерства.
«Ми не змінюємо правила фіскалізації. Ми змінюємо форму доставки документа. єЧек — це сервісне рішення для процесу, який уже існує у дуже великому масштабі», — зазначив Циборт.

Скільки коштує паперовий чек

За оцінками, бізнес витрачає близько 600 млн грн на рік лише на папір для друку чеків, без урахування обслуговування принтерів, витратних матеріалів та логістики. Водночас паперовий чек, виконуючи юридичну функцію, у повсякденному користуванні часто губиться, вигорає або не використовується.
єЧек — це цифрове відображення вже сформованого фіскального чека через РРО/ПРРО в історії транзакцій банківського застосунку. «Документ як існував, так і існує в системі — людина просто отримує до нього зручний доступ», — пояснив заступник міністра.

Як впроваджуватимуть сервіс

Сервіс реалізується поетапно:
  1. Пілотний етап — із паралельним друком паперового чека.
  2. Повне масштабування — до кінця 2026 року.
Участь є добровільною. Якщо клієнт не надав згоду в банківському застосунку, паперовий чек видаватиметься у звичайному режимі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні розпочато впровадження єЧека — електронного чека, який автоматично зберігається у банківському застосунку клієнта. Сервіс упроваджують поетапно. На першому етапі він уже доступний для клієнтів ПриватБанк, ПУМБ, VST bank і monobank. Отримати єЧек можна в торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan, а також на АЗС Укрнафта.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Економіка
Підпишіться на нас
Payment systems