У січні надходження від туристичного збору зросли на 14,3%

Рейтинг найбільш привабливих туристичних місць в Україні

У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було перераховано 24,9 млн грн. Рейтинг найбільш привабливих туристичних місць в Україні очолили Львівщина, Франківщина, Закарпаття та Київ.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

У відомстві нагадали, що під час тимчасового розміщення у готелях, хостелах, садибах та інших місцях проживання туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:

Львівська область — 5,9 млн грн;

Івано-Франківська область — 5,6 млн грн;

Київ — 5,6 млн грн;

Закарпатська область — 3 млн грн.

«Для громад це важливе джерело доходів, адже кошти спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, облаштування локацій, популяризацію маршрутів та покращення умов перебування гостей», — йдеться у повідомленні.

Хто звільнений від сплати туристичного збору

Фахівці зазначають, не є платниками туристичного збору:

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю;

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

ветерани війни.

