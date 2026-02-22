У січні надходження від туристичного збору зросли на 14,3%
У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було перераховано 24,9 млн грн. Рейтинг найбільш привабливих туристичних місць в Україні очолили Львівщина, Франківщина, Закарпаття та Київ.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.
У відомстві нагадали, що під час тимчасового розміщення у готелях, хостелах, садибах та інших місцях проживання туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:
- Львівська область — 5,9 млн грн;
- Івано-Франківська область — 5,6 млн грн;
- Київ — 5,6 млн грн;
- Закарпатська область — 3 млн грн.
«Для громад це важливе джерело доходів, адже кошти спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, облаштування локацій, популяризацію маршрутів та покращення умов перебування гостей», — йдеться у повідомленні.
Хто звільнений від сплати туристичного збору
Фахівці зазначають, не є платниками туристичного збору:
- особи з інвалідністю;
- діти з інвалідністю;
- особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);
- ветерани війни.
