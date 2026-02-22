0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У січні надходження від туристичного збору зросли на 14,3%

Казна та Політика
34
Рейтинг найбільш привабливих туристичних місць в Україні
Рейтинг найбільш привабливих туристичних місць в Україні
У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було перераховано 24,9 млн грн. Рейтинг найбільш привабливих туристичних місць в Україні очолили Львівщина, Франківщина, Закарпаття та Київ.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.
У відомстві нагадали, що під час тимчасового розміщення у готелях, хостелах, садибах та інших місцях проживання туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:
  • Львівська область — 5,9 млн грн;
  • Івано-Франківська область — 5,6 млн грн;
  • Київ — 5,6 млн грн;
  • Закарпатська область — 3 млн грн.
«Для громад це важливе джерело доходів, адже кошти спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, облаштування локацій, популяризацію маршрутів та покращення умов перебування гостей», — йдеться у повідомленні.

Хто звільнений від сплати туристичного збору

Фахівці зазначають, не є платниками туристичного збору:
  • особи з інвалідністю;
  • діти з інвалідністю;
  • особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);
  • ветерани війни.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодорожіПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems