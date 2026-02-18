Аудит «сплячих» ліцензій на родовища — про що йдеться Сьогодні 10:20 — Казна та Політика

Аудит «сплячих» ліцензій на родовища — про що йдеться

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко доручила керівництву Державної служби геології та надр прискорити аудит «сплячих» спецдозволів на користування ділянками.

За словами глави уряду, у ході зустрічі тимчасовий очільник Держгеонадр доповів про перевірки «сплячих» спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра, пише Укрінорфм.

Свириденко зауважила, що планується ліквідувати ліцензії на ті родовища, на яких не розпочалися роботи до початку повномасштабного вторгнення.

«Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку. Доручила прискорити аудит ліцензій і вийти на системні рішення у сфері надрокористування у березні», — йдеться в повідомленні.

Що ж до стану санкційних активів та виконання графіка їх продажу, затвердженого Кабінетом міністрів, то, за інформацією глави Фонду держмайна Дмитра Наталухи, першими цього року будуть виставлені на продаж торговий центр «Оушен Плаза» (ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь»), ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», готель у Буковелі ТОВ «Амстел-СКІ» та ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».

Нагадаємо, хоч Україна і є найбільшою країною Європи, у планетарному масштабі вона малятко — всього 0,4% земної суші. Водночас у своїх надрах Україна має 5% мінерального потенціалу світу. Про це читайте в нашій сттатті:

