Україна вперше обрала переможця конкурсу на розробку літієвого родовища Сьогодні 12:33

В Україні вперше обрано переможця конкурсу на розробку літієвого родовища «ділянка Добра» в Кіровоградській області за механізмом угоди про розподіл продукції.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, яка залучить мінімум $179 млн інвестицій.

За словами Свириденко, пілотний проєкт з розробки корисних копалин — літієве родовище «ділянка Добра» в Кіровоградській області.

Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.

До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.

