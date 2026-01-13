Україна вперше обрала переможця конкурсу на розробку літієвого родовища
В Україні вперше обрано переможця конкурсу на розробку літієвого родовища «ділянка Добра» в Кіровоградській області за механізмом угоди про розподіл продукції.
Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, яка залучить мінімум $179 млн інвестицій.
За словами Свириденко, пілотний проєкт з розробки корисних копалин — літієве родовище «ділянка Добра» в Кіровоградській області.
Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.
До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.
Поділитися новиною
Також за темою
Українці зареєстрували понад 2 мільйони автомобілів за 2025 рік
Україна вперше обрала переможця конкурсу на розробку літієвого родовища
У грудні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася: в НБУ назвали причини
В «Укрзалізниці» попередили про затримки потягів (список)
рф знищила інноваційний термінал «Нової пошти»: що з посилками
НБУ формує нові орієнтири курсу гривні — аналітики