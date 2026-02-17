Нові правила транзиту через Угорщину: що треба знати Сьогодні 17:22 — Казна та Політика

Нові правила транзиту через Угорщину: що треба знати

З 18 лютого 2026 року Угорщина переходить на застосування Фази 6 NCTS та Системи контролю імпорту ICS2.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Що це означає

Тепер додатково до українських декларацій Т1 для в’їзду на територію Європейського Союзу через Угорщину обов’язково потрібно подавати Загальну декларацію прибуття (ENS) через систему ICS2.

Водночас в Угорщині діятиме перехідний період до 15 березня 2026 року, протягом якого ENS ще прийматимуться через стару систему ICS. Після цієї дати всі ENS будуть прийматися тільки через ICS2.

«Рекомендуємо врахувати дану інформацію при плануванні маршрутів через територію Угорщини», — йдеться в повідомленні служби.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.