Які строки призначення пенсії в Україні

В Україні строки призначення пенсії залежать від дати звернення, виду пенсії та спеціальних норм, що діють під час воєнного стану.
У Пенсійному фонді нагадали, коли саме починають виплачувати пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

Коли можна звернутися за призначенням пенсії

Звернення до ПФУ можливе у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.
Пенсія за віком призначається:
  • з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо людина звернулася не пізніше трьох місяців із дня досягнення такого віку;
  • з дня звернення, якщо заява подана пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку.
Своєчасне подання заяви напряму впливає на дату початку виплат.
Окремо передбачено норму про автоматичне призначення пенсії за віком (без звернення особи). У такому випадку виплати стартують з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.
Особливий порядок визначений пунктом 146.2 Прикінцевих положень Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Тимчасово — на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування — для осіб, які проживають або проживали:
  • на територіях, де ведуться чи велися бойові дії;
  • на тимчасово окупованих територіях.
Пенсія призначається за такими правилами (за умови, що станом на 24 лютого 2022 року строк звернення не сплив):
  • за віком — з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
  • по інвалідності — з дня встановлення інвалідності;
  • у зв’язку з втратою годувальника — з дня, що настає за днем смерті годувальника;
  • за вислугу років — з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.
