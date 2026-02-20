Рада директорів МВФ найближчими днями розгляне угоду для України — деталі Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Міжнародний валютний фонд у четвер заявив, що його рада директорів найближчими днями розгляне угоду на рівні персоналу щодо програми кредитування України на суму 8,1 мільярда доларів, що відкриє шлях для схвалення пакету, який допоможе розблокувати іншу міжнародну підтримку.

Про це пише Reuters

Якщо програму буде схвалено, як очікується, вона замінить існуючу програму МВФ на 15,5 мільярдів доларів, допомагаючи Києву підтримувати економічну стабільність та державні витрати, оскільки війна з росією триває вже п’ятий рік.

Україна заявила, що протягом наступних кількох років їй загрожує дефіцит бюджету майже в 140 мільярдів доларів.

Нова програма

Нова програма буде спрямована на підтримку економічної стабільності й державних видатків в умовах п’ятого року війни з росією.

Речниця МВФ Джулі Козак повідомила, що Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму, зокрема подала проєкт закону про кодекс праці й ухвалила бюджет.

За її даними, економічне зростання України у 2025 році, ймовірно, становитиме менш як 2%. Через війну економіка країни зростає повільніше і з більшими бюджетними витратами.

«Російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці», — зазначила Козак.

Світовий банк, уряд України та Євросоюз завершують нову оцінку вартості відбудови країни, яка має бути оприлюднена наступного тижня. Експерти прогнозують значне збільшення цієї суми порівняно з торішньою оцінкою у 524 млрд доларів через масштабні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

У МВФ зазначили, що угода передбачає, що війна завершиться цього року, але також допускає «негативний сценарій», за яким війна триватиме до 2028 року.

Раніше в Мінфіні повідомили , що Україна очікує найближчими тижнями затвердження нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом 8,2 млрд доларів.

Пом’якшення валютних обмежень

Одним із ключових напрямів фінансової політики у 2026 році стане поступове послаблення воєнних валютних обмежень. Наступним кроком може стати дозвіл іноземним інвесторам репатріювати основну суму інвестицій у гривневі облігації. Це має підвищити привабливість внутрішнього боргового ринку та сприяти залученню нових інвестицій.

