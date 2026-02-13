У Мінфіні назвали терміни ухвалення нової програми МВФ Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

Нова програма МВФ має замінити чинний пакет фінансування на 15,6 млрд доларів

Україна очікує найближчими тижнями затвердження нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом 8,2 млрд доларів. Нова програма має замінити чинний пакет фінансування на 15,6 млрд доларів.

Про це в інтерв’ю Reuters повідомив уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

За словами Буци, формальне схвалення програми Радою директорів МВФ очікується найближчим часом.

«Я очікую, що це відбудеться протягом кількох тижнів. Лютий ще залишається реалістичним терміном», — зазначив він.

Залучення коштів від МВФ допоможе Україні зберегти економічну стабільність і фінансувати державні видатки в умовах очікуваного дефіциту бюджету, який протягом найближчих років може сягнути близько 140 млрд доларів.

Водночас, за словами Буци, параметри фінансування на поточний і наступний роки вже узгоджені, а дефіцит покриватиметься за рахунок наявних міжнародних зобов’язань. Він також відзначив важливість нової кредитної підтримки ЄС на 90 млрд євро.

Фінансова стратегія на випадок перемир’я

Навіть можливе припинення бойових дій не зменшить фінансового навантаження на державу. «Ми повинні планувати обережно і не бути надто оптимістичними щодо новин», — зазначив Буца.

За його словами, навіть у разі перемир’я Україні необхідно утримувати численну армію та продовжувати її переозброєння.

Після завершення війни уряд не планує швидко повертатися до масштабних запозичень на міжнародних ринках. Пріоритетом залишатиметься пільгове фінансування від партнерів і розвиток внутрішнього ринку державних облігацій у національній валюті, що дозволяє уникати валютних ризиків.

Через вимоги аналізу боргової стійкості (Debt Sustainability Analysis) Україна має суттєві обмеження щодо надання державних гарантій.

За словами Буци, уряд не зможе надавати гарантії державним компаніям, зокрема «Укрзалізниці» чи «Нафтогазу», для реструктуризації їхніх боргів. Натомість держава допомагатиме їм розробляти довгострокові фінансові моделі.

Пом’якшення валютних обмежень

Одним із ключових напрямів фінансової політики у 2026 році стане поступове послаблення воєнних валютних обмежень.

Наступним кроком може стати дозвіл іноземним інвесторам репатріювати основну суму інвестицій у гривневі облігації. Це має підвищити привабливість внутрішнього боргового ринку та сприяти залученню нових інвестицій.

Україна також працює над підвищенням привабливості свого ринку державних облігацій. Зокрема:

триває співпраця з міжнародним депозитарієм Clearstream;

розглядається приєднання до платіжної системи Європейського центрального банку TARGET2;

планується пошук стратегічного партнера для розвитку ринкової інфраструктури.

Крім того, уряд має намір повернути українські державні облігації до міжнародних індексів ринків, що розвиваються, зокрема JPMorgan GBI-EM, що може сприяти притоку інституційних інвестицій.

