Україна має скасувати субсидії та реформувати податкову систему — МВФ Вчора 15:10 — Казна та Політика

Глава МВФ радить Україні позбутися субсидіювання електроенергії, опалення.

Україна має потенціал стати однією із найдинамічніших економік Європи, однак для цього необхідно продовжувати структурні реформи. Зокрема, Україні необхідно відмовитися від деяких форм субсидій.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на дискусії проєкту «Україна: на передовій майбутнього» в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму, передає «Інтерфакс-Україна».

Перегляд субсидій

Георгієва звернула увагу на необхідність перегляду державних субсидій.

За її словами, в Україні досі субсидуються електроенергія та опалення. Вона зазначила, що причини таких рішень зрозумілі, однак у перспективі від цього підходу потрібно відмовлятися.

Читайте також МВФ назвав умови для затвердження нової програми для України

Також, з точки зору фіскальної стабільності, залишається простір для роботи над справедливішим розподілом податкового навантаження.

Приватний сектор, безпека та ринок праці

Георгієва наголосила на важливості усунення бар’єрів для розвитку приватного сектору. Особливу увагу вона приділила питанням безпеки та наявності робочої сили.

За її словами, під час зустрічей із бізнес-лідерами в Києві деякі з них називали проблему доступу до робочої сили навіть більш критичною, ніж питання безпеки. Вона повідомила, що МВФ готовий допомагати Україні у вирішенні практичних завдань, зокрема щодо повернення українців з-за кордону, подолання структурного безробіття та інтеграції ветеранів у ринок праці.

Читайте також МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки

Вона додала, що також неймовірно важливо, щоб Україна завершила вступ до Європейського Союзу у розумні терміни, тому що це магніт для української економіки, щоб вона повністю інтегрувалася в Європу.

Прогрес у реформах під час війни

Георгієва відзначила, що навіть в умовах війни Україна демонструє кращі результати у впровадженні реформ, ніж у довоєнний період. Зокрема, в межах відкритої навесні 2023 року чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) Україна успішно пройшла вісім переглядів.

У рамках програми EFF уряд України взяв на себе зобов’язання ухвалити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

Читайте також Скільки часу може дати Україні МВФ на ухвалення змін щодо ПДВ

Ця дорожня карта є частиною Плану ЄС-Україна та передбачає реформи спеціальних обов’язків (ПСО), поступове підвищення тарифів або зміну методології тарифоутворення, механізми врегулювання боргових проблем, а також систему захисту найбільш вразливих домогосподарств.

У середині 2025 року МВФ зазначав, що тарифи на газ та електроенергію для населення в Україні покривають приблизно половину ринкової ціни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.