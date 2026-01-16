МВФ назвав умови для затвердження нової програми для України Сьогодні 11:35 — Казна та Політика

МВФ назвав умови для затвердження нової програми для України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) потенційно може затвердити нову чотирирічну програму розширеного фінансування EFF для України у лютому. Водночас ключовою умовою для цього залишається виконання Києвом узгоджених попередніх дій (prior actions).

Про це заявила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак під час брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Козак, наразі дата засідання ради директорів МВФ не визначена.

«Ми сподіваємося, що потенційно зможемо провести засідання ради директорів у лютому», — зазначила вона.

Фінансова підтримка ЄС і дефіцит бюджету України

Козак наголосила, що рішення Європейської Ради надати Україні 90 млрд євро фінансової підтримки у 2026−2027 роках є важливою віхою для покриття фінансового дефіциту держави.

За оцінками МВФ, дефіцит фінансування України становить 63 млрд доларів у 2026−2027 роках та 136,5 млрд доларів упродовж дії потенційної програми з 2026 по 2029 рік. Залучення цих коштів також є критичним для відновлення боргової стійкості.

Представниця МВФ повідомила, що Фонд перебуває на завершальній стадії переговорів із міжнародними донорами, які працюють над наданням необхідних гарантій фінансування.

Що стосується виконання Україною попередніх дій, наразі виконано лише одну умову — ухвалення державного бюджету на 2026 рік.

Податкові зміни серед ключових prior actions

Серед інших попередніх заходів Козак назвала:

розширення бази оподаткування шляхом ухвалення законодавства щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;

закриття митних лазівок для споживчих товарів;

відновлення та скасування окремих пільг щодо ПДВ.

«Швидкі дії української влади для виконання цих та інших попередніх заходів матимуть вирішальне значення для підтримки імпульсу реформ та допомоги Україні у залученні фінансування для її значних потреб», — наголосила директорка Фонду з комунікацій.

Візит Георгієвої до Києва

Однією з цілей візиту директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої до Києва у цей четвер є підкреслити важливість продовження імпульсу реформ в Україні та підтримки Фонду для цього.

За словами Козак, це дозволить керівництву МВФ краще зрозуміти ключові виклики з точки зору української сторони. Візит має сприяти координації та каталізації фінансової підтримки України з боку міжнародної спільноти.

Це перший візит глави МВФ до Києва з лютого 2023 року, коли також тривали переговори щодо попередньої програми Фонду.

Платежі України перед МВФ

На брифінгу Козак не стала коментувати інформацію про те, чи здійснила Україна виплату SDR125,7 млн ($179,4 млн) траншу в рахунок погашення виділених у жовтні 2022 року $1,3 млрд за екстреної фінансової підтримки за інструментом RFI (Rapid Financing Instrument).

Вона зазначила, що МВФ зазвичай не коментує конкретні фінансові операції країн-членів.

Попередні програми та запит на нове фінансування

У 2025 році МВФ виділив Україні SDR674 млн, тоді як Україна сплатила SDR1,736 млрд основного боргу та SDR523,5 млн відсотків.

З березня 2023 року діяла чотирирічна програма EFF обсягом 15,6 млрд доларів, черговий дев’ятий транш за якою в розмірі SDR1,117 млрд (близько 1,6 млрд доларів) був запланований на грудень 2025 року.

Початково програма передбачала загальний обсяг зовнішнього фінансування на рівні 115 млрд доларів у базовому сценарії та 140 млрд доларів — у негативному. З огляду на затягування війни ці показники було переглянуто до 153 млрд і 165 млрд доларів відповідно.

Під час роботи місії МВФ у Києві з 3 по 10 вересня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із міністром фінансів і головою НБУ офіційно звернулася до МВФ з проханням про нову програму на 2026−2029 роки. Необхідність нової програми зумовлена тим, що чинна EFF розрахована на завершення війни до березня 2027 року, тоді як бойові дії тривають.

