Нардепи загальмували зміни за вимогами МВФ: які закони не підтримали

Верховна Рада України (ВРУ) не підтримала податкові та антикорупційні ініціативи, яких очікував Міжнародний валютний фонд у межах кредитної програми на $8 млрд, зокрема закон про оподаткування доходів через онлайн-платформи.

Зазначається, що це рішення може сигналізувати про складнощі з упровадженням непопулярних реформ і може вплинути на темпи отримання міжнародної фінансової допомоги.

OLX, Prom.ua, Bolt, Uklon та інші. Суть ініціативи полягала у впровадженні моделі, подібної до тієї, що діє в країнах ЄС. Одним із ключових законодавчих маяків МВФ був урядовий законопроєкт № 14025 , який передбачав запровадження нових правил оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи —Суть ініціативи полягала у впровадженні моделі, подібної до тієї, що діє в країнах ЄС.

Громадяни могли б продавати товари та послуги онлайн без сплати податків, якщо річний дохід не перевищує 2000 євро (приблизно 97 тис. грн). Усе, що понад цей поріг, автоматично потрапляло б під податкову звітність.

При цьому самі платформи мали виступати податковими агентами — передавати дані до податкових органів та утримувати податки без необхідності подання декларацій з боку користувачів. Для фізичних осіб передбачався пільговий режим зі ставкою 5% за чітко визначених умов, в інших випадках — стандартні 18% ПДФО.

Попри те, що профільний фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити документ у першому читанні, парламент не наважився підтримати його. Фактично Рада відклала запровадження системного контролю за доходами в цифровій економіці, одному з ключових джерел тіньових оборотів.

управління державною та комунальною власністю, викликав суттєві застереження з боку Нотаріальної палати України. Паралельно Рада не просунула й інші законодавчі ініціативи, які розглядалися як важливі структурні маяки вже не лише для МВФ, а й для європейської програми Ukraine Facility. Зокрема, законопроєкт № 13620 , що стосувавсявикликав суттєві застереження з боку Нотаріальної палати України.

Експерти звернули увагу на ризики для захисту права власності, реєстрації майна та інвестиційного клімату. Документ потребує доопрацювання і наразі не отримав необхідної підтримки. Також без руху залишається урядовий законопроєкт № 14067 про модернізацію системи централізованого теплопостачання.

Він передбачає впровадження індивідуальних теплових пунктів, оновлення тарифної політики та стимулювання інвестицій у теплокомуненерго. МВФ не вимагає миттєвого підвищення податків, однак очікує від України послідовних кроків у напрямку прозорості, розширення бази оподаткування та зменшення тіньового сектору.

