Глава МВФ прибула до Києва вперше з 2023 року Сьогодні 10:20

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва рано вранці в четвер для переговорів на високому рівні, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Очікується, що під час поїздки глава МВФ зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко і главою Центрального банку Андрієм Пишним, а також з керівниками підприємств, повідомив одне з джерел.

Відзначається, що подробиці візиту Георгієвої в Україну тримаються в найсуворішій таємниці через міркування безпеки. Глава МВФ востаннє відвідувала країну в лютому 2023 року.

У листопаді Україна і МВФ досягли попередньої угоди про чотирирічну програму кредитування на суму 8,2 мільярда доларів, яка залежить від низки дій, включаючи прийняття бюджету і зміцнення гарантій фінансування з боку донорів. Представники МВФ заявляють, що Україна досягла прогресу і очікують розгляду питання радою директорів протягом декількох тижнів.

Схвалення фінансування має вирішальне значення, оскільки воно відкриє доступ до додаткових зовнішніх інвестицій, необхідних для покриття дефіциту фінансування України, який, за оцінками МВФ, становить близько 136,5 мільярда доларів на період до 2029 року, з огляду на триваючу війну.

Відзначається, що Георгієва розгляне прогрес України за низкою напрямків, включаючи прийняття бюджету на 2026 рік, кроки щодо збільшення внутрішніх доходів за рахунок розширення податкової бази та забезпечення великомасштабного зовнішнього донорського фінансування на умовах гранту.

