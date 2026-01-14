90 млрд євро за два роки: фон дер Ляєн представила деталі репараційного кредиту для України Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

90 млрд євро за два роки: фон дер Ляєн представила деталі репараційного кредиту для України

Європейська комісія у середу, 14 січня, ухвалила пакет законодавчих пропозицій, який відкриває можливість надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти призначені для покриття фінансових і військових потреб України у 2026−2027 роках.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі, передає Європейська правда.

Обсяги та механізм фінансування

За словами фон дер Ляєн, рішення реалізується в межах посиленої співпраці (enhanced cooperation) за участі 24 із 27 держав-членів ЄС.

Загальний обсяг фінансування у 90 млрд євро буде розподілений таким чином:

30 млрд євро — на бюджетну підтримку України;

60 млрд євро — на військову підтримку.

Кредит передбачений на 2026 та 2027 роки і має забезпечити як функціонування державних інституцій, так і посилення обороноздатності України.

30 млрд євро бюджетної підтримки, за словами фон дер Ляєн, будуть спрямовані на допомогу Україні у проведенні реформ та модернізації. Надання коштів пов’язане з виконанням реформ, спрямованих на подальше наближення України до членства в Європейському Союзі.

Законодавчі пропозиції Єврокомісії

Законодавчий пакет складається з трьох ключових ініціатив:

нової пропозиції щодо створення позики для підтримки України обсягом 90 млрд євро на підставі статті 212 Договору про функціонування ЄС;

змін до регламенту про Ukraine Facility, який використовуватиметься як один з інструментів бюджетної допомоги;

змін до регламенту про Багаторічну фінансову рамку ЄС, що дозволять покривати позику за рахунок бюджетного резерву (headroom) бюджету Євросоюзу.

Пріоритети використання коштів

Як пише Укрінформ, президентка Єврокомісії наголосила, що кредит має подвійне призначення. З одного боку, він посилить позиції України на полі бою, з іншого забезпечить стабільність державних фінансів і покриття бюджетних потреб.

Щодо оборонних закупівель, пріоритет надаватиметься виробництву озброєння в країнах ЄС, Україні, а також державах ЄЕЗ та ЄАВТ. У разі неможливості закупівлі в цих юрисдикціях допускається придбання озброєння у третіх країнах.

Заморожені активи рф

Фон дер Ляєн також зазначила, що пропозиція Єврокомісії щодо репараційного кредиту залишається предметом подальших переговорів.

Вона підкреслила, що заморожені російські активи залишатимуться заблокованими до завершення війни та здійснення репарацій. За її словами, це також означає, що Україні не доведеться повертати кредит доти, доки не буде здійснено репараційні виплати.

«Було дуже важливо надіслати суворе нагадування росії. Ми залишаємо за собою право використовувати заморожені російські активи, і документи показують, що ці активи залишатимуться такими до закінчення війни та доки не будуть здійснені репарації. Ви також бачите це відображеним у тому факті, що Україні не доведеться повертати кредит, доки не будуть здійснені репарації», — уточнила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що президент Володимир Зеленський розповів про кілька сценаріїв щодо отримання Україною репараційної позики, яка може фінансуватися коштом заморожених російських активів. Водночас Київ готується і до варіанту, за якого таку позику ЄС не погодить.

За словами президента, будь-який формат репараційної позики або іншого механізму, що базується на заморожених активах рф у розмірі від 150 до 200 млрд доларів, а загалом близько 210 млрд доларів, має принципове значення для України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.