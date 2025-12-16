Зеленський назвав сценарії отримання репараційної позики для України
Президент Володимир Зеленський розповів про кілька сценаріїв щодо отримання Україною репараційної позики, яка може фінансуватися коштом заморожених російських активів. Водночас Київ готується і до варіанту, за якого таку позику ЄС не погодить.
Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє РБК-Україна.
Репараційна позика як фінансова гарантія безпеки
За словами президента, будь-який формат репараційної позики або іншого механізму, що базується на заморожених активах рф у розмірі від 150 до 200 млрд доларів, а загалом близько 210 млрд доларів, має принципове значення для України.
«Це геймченджер (чинник, що змінює гру. — Ред.). Це гарантія безпеки для України, фінансова гарантія безпеки», — сказав президент.
Плани у разі завершення або продовження війни
Україна змушена прораховувати кілька сценаріїв розвитку подій. Один із них передбачає завершення війни, інший — продовження.
«На жаль, ми повинні думати і про план „Б“. План „А“ — закінчення війни, план „Б“ — продовження російської агресії. Якщо план „Б“ і російська агресія продовжується, то Україна розраховує не тільки на двосторонні пакети з країнами, ми розраховуємо на, як мінімум, 40−45 мільярдів євро на рік фінансової допомоги». — сказав Зеленський.
У разі плану «Б» та продовження війни — Україна зможе використовувати репараційну позику на підтримку армії та оборонного сектору. Йдеться про фінансування зброї, ППО, тощо.
Якщо ж війна завершиться, кошти репараційної позики, за словами президента, планують спрямувати на відбудову України.
Альтернативні варіанти фінансування
Зеленський також зазначив, що розглядається і третій сценарій, у якому виникнуть труднощі з отриманням репараційної позики. У такому разі Україна веде перемовини з керівництвом Євросоюзу щодо альтернативних механізмів фінансування.
Ситуація з репараційною позикою в ЄС
Як відомо, в Європейському Союзі наразі є затримка з ухваленням рішення щодо надання Україні репараційної позики обсягом 140 млрд євро, яка мала б базуватися на заморожених російських активах. Це питання блокує Бельгія, на території якої зберігається значна частина активів рф у депозитарії Euroclear.
Бельгійська сторона пояснює свою позицію побоюваннями юридичних ризиків у разі можливих претензій з боку росії. Бельгія вимагає від ЄС окремих автономних гарантій в обмін на підтримку рішення щодо репараційної позики для України.
