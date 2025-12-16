Зеленський назвав сценарії отримання репараційної позики для України Сьогодні 11:28 — Казна та Політика

Зеленський назвав сценарії отримання репараційної позики для України

Президент Володимир Зеленський розповів про кілька сценаріїв щодо отримання Україною репараційної позики, яка може фінансуватися коштом заморожених російських активів. Водночас Київ готується і до варіанту, за якого таку позику ЄС не погодить.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє РБК-Україна.

Репараційна позика як фінансова гарантія безпеки

За словами президента, будь-який формат репараційної позики або іншого механізму, що базується на заморожених активах рф у розмірі від 150 до 200 млрд доларів, а загалом близько 210 млрд доларів, має принципове значення для України.

«Це геймченджер (чинник, що змінює гру. — Ред.). Це гарантія безпеки для України, фінансова гарантія безпеки», — сказав президент.

Плани у разі завершення або продовження війни

Україна змушена прораховувати кілька сценаріїв розвитку подій. Один із них передбачає завершення війни, інший — продовження.

«На жаль, ми повинні думати і про план „Б“. План „А“ — закінчення війни, план „Б“ — продовження російської агресії. Якщо план „Б“ і російська агресія продовжується, то Україна розраховує не тільки на двосторонні пакети з країнами, ми розраховуємо на, як мінімум, 40−45 мільярдів євро на рік фінансової допомоги». — сказав Зеленський.

У разі плану «Б» та продовження війни — Україна зможе використовувати репараційну позику на підтримку армії та оборонного сектору. Йдеться про фінансування зброї, ППО, тощо.

Якщо ж війна завершиться, кошти репараційної позики, за словами президента, планують спрямувати на відбудову України.

Альтернативні варіанти фінансування

Зеленський також зазначив, що розглядається і третій сценарій, у якому виникнуть труднощі з отриманням репараційної позики. У такому разі Україна веде перемовини з керівництвом Євросоюзу щодо альтернативних механізмів фінансування.

Ситуація з репараційною позикою в ЄС

Як відомо, в Європейському Союзі наразі є затримка з ухваленням рішення щодо надання Україні репараційної позики обсягом 140 млрд євро, яка мала б базуватися на заморожених російських активах. Це питання блокує Бельгія, на території якої зберігається значна частина активів рф у депозитарії Euroclear.

Бельгійська сторона пояснює свою позицію побоюваннями юридичних ризиків у разі можливих претензій з боку росії. Бельгія вимагає від ЄС окремих автономних гарантій в обмін на підтримку рішення щодо репараційної позики для України.

