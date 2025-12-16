Уряд спростив операторам зв’язку процедури будівництва станцій
Кабінет Міністрів скасував обов’язкове встановлення автономних систем пожежогасіння в приміщеннях окремо розташованих базових станцій операторів мобільного зв’язку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
«Оновлення Державних будівельних норм (ДБН) щодо систем протипожежного захисту скасовує обов’язкове встановлення автономних систем пожежогасіння в приміщеннях окремо розташованих базових станцій», — сказано в повідомленні.
Це рішення дозволить мобільним операторам ефективніше планувати інвестиції та спрямовувати додаткові ресурси на розвиток критичної інфраструктури в Україні.
Чому змінили вимоги
Скасування норми, яка діяла з 2014 року, стало результатом спільної роботи бізнесу, профільних міністерств і представників парламенту. Одним із поштовхів до перегляду вимог став запит компанії Київстар, поданий через платформу Пульс.
Попередня норма базувалася на підходах, актуальних на момент її запровадження. Водночас дослідження Інституту ДСНС свідчать, що у сучасних базових станціях, де використовується енергоефективне та негорюче обладнання, рівень пожежного ризику є низьким. Ці висновки врахували під час оновлення регуляторних вимог.
Також оновлення ДБН забезпечує їхню відповідність європейській практиці та підходам ЄС, що є важливою складовою першого етапу дерегуляції галузі. При цьому значно спростяться процедури будівництва й обслуговування базових станцій, а також зменшиться потенційна шкода телеком-обладнанню, яку могли завдавати аерозольні системи.
