0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд спростив операторам зв’язку процедури будівництва станцій

Казна та Політика
30
Уряд спростив операторам зв’язку процедури будівництва станцій
Уряд спростив операторам зв’язку процедури будівництва станцій
Кабінет Міністрів скасував обов’язкове встановлення автономних систем пожежогасіння в приміщеннях окремо розташованих базових станцій операторів мобільного зв’язку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
«Оновлення Державних будівельних норм (ДБН) щодо систем протипожежного захисту скасовує обов’язкове встановлення автономних систем пожежогасіння в приміщеннях окремо розташованих базових станцій», — сказано в повідомленні.
Це рішення дозволить мобільним операторам ефективніше планувати інвестиції та спрямовувати додаткові ресурси на розвиток критичної інфраструктури в Україні.

Чому змінили вимоги

Скасування норми, яка діяла з 2014 року, стало результатом спільної роботи бізнесу, профільних міністерств і представників парламенту. Одним із поштовхів до перегляду вимог став запит компанії Київстар, поданий через платформу Пульс.
Попередня норма базувалася на підходах, актуальних на момент її запровадження. Водночас дослідження Інституту ДСНС свідчать, що у сучасних базових станціях, де використовується енергоефективне та негорюче обладнання, рівень пожежного ризику є низьким. Ці висновки врахували під час оновлення регуляторних вимог.
Читайте також
Також оновлення ДБН забезпечує їхню відповідність європейській практиці та підходам ЄС, що є важливою складовою першого етапу дерегуляції галузі. При цьому значно спростяться процедури будівництва й обслуговування базових станцій, а також зменшиться потенційна шкода телеком-обладнанню, яку могли завдавати аерозольні системи.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems