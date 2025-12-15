Комітет ВР підтримав законопроєкт про перейменування «копійки» на «шаг» Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Комітет ВР підтримав законопроєкт про перейменування «копійки» на «шаг»

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети «копійки» в «шаг».

Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев.

«Рекомендували ВР для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування копійки в шаг! Переконаний, шаг стане потужним звитяжним кроком до макрофінансової стабільності держави», — зазначив Гетманцев.

Чому потрібна зміна назви монет

У 2024 році у Національному банку України ініціювали зміну назви монети «копійка» на «шаг» — «для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій».

«Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як „копійка“ фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи», — заявляв тоді голова Національного банку України Андрій Пишний.

1 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14093 , у якому пропонується змінити назву розмінної монети з «копійка» на «шаг».

Як писав Finance.ua, автори законопроєкту називають відмову від копійок важливим та необхідним кроком, оскільки вони залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Після розпаду СРСР їх продовжують карбувати тільки в білорусі, росії та невизнаному Придністров’ї.

Що пропонується:

до кінця 2025 року виготовити 20 млн монет номіналом 50 шагів;

50 копійок не вилучають одразу, адже станом на 1 вересня 2025 року в обігу перебуває 1,4 млрд монет цього номіналу;

під час перехідного періоду в обігу одночасно діятимуть копійка і шаг;

співвідношення копійки до шагу — 1:1.

