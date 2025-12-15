0 800 307 555
укр
Стартував відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній

Казна та Політика
39
Уряд розпочинає новий етап перезавантаження енергетичних підприємств у межах реалізації урядового плану реформування енергетичного сектору.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«У понеділок розпочинається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній», — заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Йдеться про:
  • ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;
  • АТ «Українські розподільні мережі»;
  • АТ «Оператор ринку»;
  • ПАТ «Центренерго»;
  • АТ «Енергетична компанія України»;
  • НАЕК «Енергоатом»;
  • АТ «Укренерго»;
  • АТ «Укргідроенерго».

Терміни та організація конкурсів

Усі деталі щодо перебігу конкурсного відбору публікуватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Формування нового складу наглядових рад планується завершити у січні.

Окремий конкурс у Нафтогазі

Крім того, у п’ятницю розпочався конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.
Зеленський заявляв, що після завершення аудиту державних компаній ухвалять кадрові рішення.
У середу, 3 грудня, припинено повноваження частини складу наглядових рад державних енергетичних компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
