Стартував відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній
Уряд розпочинає новий етап перезавантаження енергетичних підприємств у межах реалізації урядового плану реформування енергетичного сектору.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«У понеділок розпочинається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній», — заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Йдеться про:
- ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;
- АТ «Українські розподільні мережі»;
- АТ «Оператор ринку»;
- ПАТ «Центренерго»;
- АТ «Енергетична компанія України»;
- НАЕК «Енергоатом»;
- АТ «Укренерго»;
- АТ «Укргідроенерго».
Терміни та організація конкурсів
Усі деталі щодо перебігу конкурсного відбору публікуватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Формування нового складу наглядових рад планується завершити у січні.
Окремий конкурс у Нафтогазі
Крім того, у п’ятницю розпочався конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.
Зеленський заявляв, що після завершення аудиту державних компаній ухвалять кадрові рішення.
У середу, 3 грудня, припинено повноваження частини складу наглядових рад державних енергетичних компаній.
