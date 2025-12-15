Стартував відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

Стартував відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній

Уряд розпочинає новий етап перезавантаження енергетичних підприємств у межах реалізації урядового плану реформування енергетичного сектору.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«У понеділок розпочинається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній», — заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Йдеться про:

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;

АТ «Українські розподільні мережі»;

АТ «Оператор ринку»;

ПАТ «Центренерго»;

АТ «Енергетична компанія України»;

НАЕК «Енергоатом»;

АТ «Укренерго»;

АТ «Укргідроенерго».

Терміни та організація конкурсів

Усі деталі щодо перебігу конкурсного відбору публікуватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Формування нового складу наглядових рад планується завершити у січні.

Окремий конкурс у Нафтогазі

Крім того, у п’ятницю розпочався конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.

Зеленський заявляв , що після завершення аудиту державних компаній ухвалять кадрові рішення.

У середу, 3 грудня, припинено повноваження частини складу наглядових рад державних енергетичних компаній.

