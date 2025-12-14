Україна ввела санкції проти ще майже 700 суден тіньового флоту рф Сьогодні 11:23 — Казна та Політика

Україна ввела санкції проти ще майже 700 суден тіньового флоту рф

Україна запровадила санкції проти ще майже 700 морських суден тіньового флоту рф, який перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни.

Про це заявив Володимир Зеленський.

Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав — зокрема, це понад 50 юрисдикцій — зазначив президент.

Він наголошує, Україна працюватиме, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також українськими партнерами.

За слова Зеленського, Україна підтримує концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв.

Тиск на росію та дипломатія заради закінчення війни мають йти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує — додав президент.

