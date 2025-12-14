Україна ввела санкції проти ще майже 700 суден тіньового флоту рф
Україна запровадила санкції проти ще майже 700 морських суден тіньового флоту рф, який перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни.
Про це заявив Володимир Зеленський.
Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав — зокрема, це понад 50 юрисдикцій
— зазначив президент.
Він наголошує, Україна працюватиме, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також українськими партнерами.
За слова Зеленського, Україна підтримує концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв.
Тиск на росію та дипломатія заради закінчення війни мають йти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат. росія повинна припинити війну, яку сама почала та затягує
— додав президент.
