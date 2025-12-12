Мінекономіки готує новий цифривізований Трудовий кодекс Сьогодні 16:37 — Казна та Політика

Міністерство економіки завершує підготовку проєкту нового Трудового кодексу. Документ пройшов обговорення і погодження з роботодавцями, профспілками, експертним середовищем та міжнародними партнерами.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила, що після доопрацювання документ готують до внесення на розгляд Кабінету Міністрів. Далі документ планують передати до Верховної Ради.

Основні зміни у трудовому регулюванні

Проєкт нового Трудового кодексу передбачає комплексне оновлення правил у сфері праці.

Документ включає цифровізацію ключових процедур, прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати, розширення видів трудових договорів та посилення захисту працівників, зокрема представників вразливих груп.

Кодекс передбачає збалансований підхід до прав і обов’язків працівників і роботодавців, впроваджує ризик-орієнтовану модель інспекції праці та враховує основні директиви ЄС у сфері праці.

Переваги та акценти нового кодексу

Проєкт містить чіткі правила для гнучких форм зайнятості, таких як дистанційна робота, гнучкий режим робочого часу та неповна зайнятість.

Документ посилює захист працівників із сімейними обов’язками, ветеранів та людей з інвалідністю, передбачає уніфіковані вимоги до фіксації умов праці в електронній формі та більш передбачувані процедури перевірок для роботодавців.

Особливу увагу приділено запобіганню незадекларованій праці, врегулюванню нових моделей зайнятості та спрощенню взаємодії бізнесу з органами державного нагляду.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабмін затвердив програму діяльності та план пріоритетних дій уряду на 2025 рік. У межах її виконання Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працюватиме над досягненням восьми пріоритетних операційних цілей. Серед них:

1. Розвиток та масштабування бізнесу.

2. Сучасна промислова політика.

3. Дерегуляція. Перевірки — за ризик-орієнтованим підходом.

4. Ефективне та ощадливе використання ресурсів.

5. Інвестиції в людей і продуктивність праці.

6. Зростання інвестицій у приватний і державний сектори економіки.

7. Активний експорт та інтеграція в глобальні ринки.

8. Євроінтеграційні реформи в економіці.



